Меркель заявила о возможном расширении санкций против РФ из-за Навального

«Мы считаем то, что происходит с [Алексеем] Навальным, далеким от принципов верховенства закона, осуждаем его арест», — сказала она. «Сейчас еще последовала и высылка дипломатов из Германии, Польши и Швеции. В свете событий в России... оставляем за собой продолжить принятие санкций, прежде всего, в отношении отдельных лиц», — сказала Меркель на пресс-конференции с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.