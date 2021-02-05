Меркель заявила о возможном расширении санкций против РФ из-за Навального
Канцлер Германии Ангела Меркель не исключила расширение санкций против России из-за ситуации с основателем Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, включен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексеем Навальным, передает ТАСС.
При этом она подчеркнула, что «позиции по "Северному потоку — 2" это пока не касается».
«Мы считаем то, что происходит с [Алексеем] Навальным, далеким от принципов верховенства закона, осуждаем его арест», — сказала она. «Сейчас еще последовала и высылка дипломатов из Германии, Польши и Швеции. В свете событий в России... оставляем за собой продолжить принятие санкций, прежде всего, в отношении отдельных лиц», — сказала Меркель на пресс-конференции с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.
17 января Навального задержали при прохождении паспортного контроля в аэропорту Шереметьево. 2 февраля Симоновский суд Москвы на выездном заседании в Мосгорсуде признал его виновным в нарушении условий испытательного срока по делу «Ив Роше» и приговорил к 3,5 года колонии общего режима. С учетом отбытого ранее домашнего ареста и времени в СИЗО фактический срок составит 2 года и 8 месяцев.