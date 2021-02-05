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Меркель заявила о возможном расширении санкций против РФ из-за Навального

Ведомости

Канцлер Германии Ангела Меркель не исключила расширение санкций против России из-за ситуации с основателем Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, включен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексеем Навальным, передает ТАСС.

При этом она подчеркнула, что «позиции по "Северному потоку — 2" это пока не касается».

«Мы считаем то, что происходит с [Алексеем] Навальным, далеким от принципов верховенства закона, осуждаем его арест», — сказала она. «Сейчас еще последовала и высылка дипломатов из Германии, Польши и Швеции. В свете событий в России... оставляем за собой продолжить принятие санкций, прежде всего, в отношении отдельных лиц», — сказала Меркель на пресс-конференции с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

17 января Навального задержали при прохождении паспортного контроля в аэропорту Шереметьево. 2 февраля Симоновский суд Москвы на выездном заседании в Мосгорсуде признал его виновным в нарушении условий испытательного срока по делу «Ив Роше» и приговорил к 3,5 года колонии общего режима. С учетом отбытого ранее домашнего ареста и времени в СИЗО фактический срок составит 2 года и 8 месяцев. 

Ранее по теме: Меркель сочла «необоснованным» решение России выслать дипломатов ЕС

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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