Меркель сочла «необоснованным» решение России выслать дипломатов ЕС

«Мы считаем эту высылку необоснованной и считаем, что это очередное проявление отхода от принципов верховенства права, которое сейчас можно наблюдать в России», – сказала Меркель на пресс-конференции по итогам заседания совета по обороне и безопасности ФРГ и Франции.