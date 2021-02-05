Меркель сочла «необоснованным» решение России выслать дипломатов ЕС
Канцлер Германии Ангела Меркель назвала «необоснованной» высылку из России дипломатов Германии, Польши и Швеции за участие в несанкционированных акциях в Москве, сообщают «РИА Новости».
«Мы считаем эту высылку необоснованной и считаем, что это очередное проявление отхода от принципов верховенства права, которое сейчас можно наблюдать в России», – сказала Меркель на пресс-конференции по итогам заседания совета по обороне и безопасности ФРГ и Франции.
Ранее пресс-служба российского МИД сообщила, что Россия высылает дипломатов Германии, Польши и Швеции за участие в несанкционированных акциях протеста в поддержку основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; включен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексея Навального 23 января в Москве. По мнению министерства, действия дипломатов «являются неприемлемыми и не соответствуют их дипломатическому статусу».
2 февраля Симоновский суд Москвы на выездном заседании в Мосгорсуде признал Навального виновным в нарушении условий испытательного срока по делу «Ив Роше» и приговорил его к 3,5 годам колонии общего режима. С учетом отбытого ранее домашнего ареста и времени в СИЗО фактический срок составит 2 года и 8 месяцев.
Сразу после этого в поддержку Навального высказались власти Германии, Франции, Великобритании и США. Они призвали освободить основателя ФБК. В его поддержку 23, 31 января и 2 февраля в России прошли несанкционированные акции протеста.