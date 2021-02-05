МИД Польши заявил о намерении ответить России высылкой дипломата
МИД Польши намерен выслать российского дипломата после объявления персоной нон грата польского дипломата в России, сообщил «РИА Новости» российский посол в республике Сергей Андреев.
Ранее сегодня МИД России объявил о высылке дипломатов Германии, Польши и Швеции. В российском ведомстве заявили, что представители указанных стран приняли участие в несанкционированной акции в Москве 23 января.
По словам Андреева, в пятницу он был приглашен в МИД Польши для беседы с замглавы ведомства Марчином Пшидачем.
«Заместитель министра Пшидач выразил несогласие и протест по этому поводу. Естественно, я повторил то, что, собственно говоря, было сказано польскому посольству в Москве относительно причин такого решения», — сказал Андреев.
«Было сказано, что, как обычно бывает в таких ситуациях... если российская сторона не пересмотрит своего решения, то польская сторона может рассмотреть вопрос об ответных мерах», — добавил дипломат.
Несогласованные акции протеста в поддержку основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, включен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексея Навального прошли 23, 31 января и 2 февраля в ряде городов России.