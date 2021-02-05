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МИД Польши заявил о намерении ответить России высылкой дипломата

Ведомости

МИД Польши намерен выслать российского дипломата после объявления персоной нон грата польского дипломата в России, сообщил «РИА Новости» российский посол в республике Сергей Андреев.

Ранее сегодня МИД России объявил о высылке дипломатов Германии, Польши и Швеции. В российском ведомстве заявили, что представители указанных стран приняли участие в несанкционированной акции в Москве 23 января.

По словам Андреева, в пятницу он был приглашен в МИД Польши для беседы с замглавы ведомства Марчином Пшидачем.

«Заместитель министра Пшидач выразил несогласие и протест по этому поводу. Естественно, я повторил то, что, собственно говоря, было сказано польскому посольству в Москве относительно причин такого решения», — сказал Андреев.

«Было сказано, что, как обычно бывает в таких ситуациях... если российская сторона не пересмотрит своего решения, то польская сторона может рассмотреть вопрос об ответных мерах», — добавил дипломат.

Несогласованные акции протеста в поддержку основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, включен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексея Навального прошли 23, 31 января и 2 февраля в ряде городов России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных