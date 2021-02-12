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Мишустин поддержал создание лунной станции в сотрудничестве с Китаем

Ведомости

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, в котором поручил Роскосмосу подписать с Китаем меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области создания международной научной лунной станции. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Поручить Государственной корпорации космической деятельности "Роскосмос" подписать от имени правительства Российской Федерации указанный меморандум, разрешив вносить в него изменения, не имеющие принципиального характера», — говорится в документе.

Согласно документу, правительство принимает предложение Роскосмоса о подписании меморандума. Оно проработано с Китаем и согласованно с МИДом, Минюстом России и другими органами исполнительной власти.

В 2017 г. «Роскосмос» заключил соглашение о совместном создании лунной станции с NASA. Позднее глава корпорации Дмитрий Рогозин заявил, что России в проекте отведена недостаточно большая роль (создание шлюзового модуля и систем жизнеобеспечения). Затем «РИА Новости» сообщали со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли, что российскую сторону исключили из экспертной группы по обсуждению перспектив создания окололунной станции Gateway после многократных заявлений России о недостаточной роли в проекте. 

Ранее по теме: «Роскосмос» прокомментировал данные об отстранении России от лунной программы

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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