Мишустин поддержал создание лунной станции в сотрудничестве с Китаем
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, в котором поручил Роскосмосу подписать с Китаем меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области создания международной научной лунной станции. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
«Поручить Государственной корпорации космической деятельности "Роскосмос" подписать от имени правительства Российской Федерации указанный меморандум, разрешив вносить в него изменения, не имеющие принципиального характера», — говорится в документе.
Согласно документу, правительство принимает предложение Роскосмоса о подписании меморандума. Оно проработано с Китаем и согласованно с МИДом, Минюстом России и другими органами исполнительной власти.
В 2017 г. «Роскосмос» заключил соглашение о совместном создании лунной станции с NASA. Позднее глава корпорации Дмитрий Рогозин заявил, что России в проекте отведена недостаточно большая роль (создание шлюзового модуля и систем жизнеобеспечения). Затем «РИА Новости» сообщали со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли, что российскую сторону исключили из экспертной группы по обсуждению перспектив создания окололунной станции Gateway после многократных заявлений России о недостаточной роли в проекте.