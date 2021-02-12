Мишустин поддержал создание лунной станции в сотрудничестве с Китаем

В 2017 г. «Роскосмос» заключил соглашение о совместном создании лунной станции с NASA. Позднее глава корпорации Дмитрий Рогозин заявил, что России в проекте отведена недостаточно большая роль (создание шлюзового модуля и систем жизнеобеспечения). Затем «РИА Новости» сообщали со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли, что российскую сторону исключили из экспертной группы по обсуждению перспектив создания окололунной станции Gateway после многократных заявлений России о недостаточной роли в проекте.