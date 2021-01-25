«Роскосмос» прокомментировал данные об отстранении России от лунной программы
В корпорации отметили, что представители России участвовали в брифинге по приглашению NASA. В ходе мероприятия обсуждались приоритеты в области «пилотируемого и робототехнического освоения Луны и дальнего космоса, в том числе проекта по созданию лунной орбитальной платформы гражданского назначения Gateway», рассказали в пресс-службе.
Ранее «РИА Новости» сообщили со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли, что российскую сторону исключили из экспертной группы по обсуждению перспектив создания окололунной станции Gateway после многократных заявлений России о недостаточной роли в проекте.
«Роскосмос» и NASA в 2017 г. заключили соглашение о совместном создании лунной станции. Позже Рогозин заявил, что России в проекте отведена недостаточно большая роль (создание шлюзового модуля и систем жизнеобеспечения). Гендиректор «Роскосмоса» отмечал, что Россию интересует поверхность Луны, а США – лунная орбита. В сентябре 2018 г. глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил о планах корпорации отказаться от участия в проекте: российской стороне не понравились условия сотрудничества, которые выдвинули США, писал РБК.