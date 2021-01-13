В РАН рекомендовали отложить создание сверхтяжелой ракеты для полетов на Луну
Совет по космосу Российской академии наук (РАН) рекомендует отложить создание предназначенной для полетов к Луне ракеты сверхтяжелого класса «Енисей», передает «Интерфакс» со ссылкой на соответствующую рекомендацию.
Согласно документу, Совет рекомендует генконструкторам «Роскосмоса» обеспечить «разработку и утверждение в первом полугодии 2021 года отдельной "лунной" подпрограммы "Космическая деятельность России". Для пилотируемой экспедиции на поверхность Луны, намеченной на 2030 г., госкорпорации посоветовали использовать тяжелую ракету "Ангара-5В" вместо ранее предлагавшейся, но разработанной лишь в эскизном проекте сверхтяжелой ракеты "Енисей".
В этой связи Совет по космонавтике рекомендовал руководству РАН и «Роскосмосу» обратиться к президенту с просьбой скорректировать российскую космическую программу до 2030 г. «в части переноса срока создания космического ракетного комплекса сверхтяжелого класса на более поздний срок».
Российская ракета-носитель сверхтяжёлого класса «Енисей» (РН СТК-1) — первая, разрабатываемая российской промышленностью в постсоветский период. Последней такой была «Энергия» в 1980-е гг., предназначавшаяся для вывода на орбиту челнока «Буран». В январе 2018 г. президент России Владимир Путин подписал указ о создании сверхтяжелой ракеты, которая будет выводить в космос перспективный космический корабль «Федерация» (позднее переименован в «Орел») с возможностью его полетов на Луну. С тех пор велось ее эскизное проектирование и технико-экономическое обоснование проекта. Согласно первоначальным планам, в 2020 г. разработка техпроекта уже должна была начаться.
В сентябре 2019 г. вице-премьер Юрий Борисов в интервью «Ведомостям» рассказал, что лунная программа в России еще не принята. Он отметил, что ее ключевым элементом должна стать ракета-носитель сверхтяжелого класса, однако «Роскосмос» на тот момент еще не закончил эскизный технический проект. В ноябре 2020 г. президент Путин потребовал объяснить причины задержки «Роскосмосом» утверждения программы по разработке ракетного комплекса сверхтяжелого класса. В декабре «Роскосмос» заключил контракт стоимостью 1,5 млрд руб. на разработку технического проекта ракеты сверхтяжелого класса «Енисей». Сроком выполнения работ по нему указано 31 декабря 2021 г.