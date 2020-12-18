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Рогозин заявил об успешном испытании мощнейшего в мире ракетного двигателя

Ведомости

Самый мощный в мире жидкостный ракетный двигатель РД-171МВ успешно прошел первые огневые испытания, заявил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

«Энергомаш» сегодня провел первое полноразмерное огневое испытание самого мощного в мире жидкостного ракетного двигателя РД-171МВ. Все параметры в норме», — написал Рогозин в своем Twitter.

НПО «Энергомаш» (входит в «Роскосмос») начало изготовление разрабатывавшихся с 2017 г. двигателей РД-171МВ в 2019 г. Эти агрегаты получили неофициальное название «царь-двигатель». Их предполагается использовать на проектируемой сверхтяжелой ракете «Енисей», а также на первой ступени новой ракеты-носителя «Союз-5», которая может стать составной частью «Енисея».

Летом «Роскосмос» заявил, что до 2027 г. для «Союза-5», первый запуск которого намечен на 2023 г., планируется изготовить 20 таких двигателей.

РД-171МВ - жидкостный ракетный двигатель закрытого цикла с дожиганием окислительного генераторного газа после турбины, оснащенный четырьмя камерами сгорания и работающий на паре кислород-керосин. Он является доработанной и более мощной версией советских двигателей РД-170 и РД-171.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных