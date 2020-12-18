Рогозин заявил об успешном испытании мощнейшего в мире ракетного двигателя
Самый мощный в мире жидкостный ракетный двигатель РД-171МВ успешно прошел первые огневые испытания, заявил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.
«Энергомаш» сегодня провел первое полноразмерное огневое испытание самого мощного в мире жидкостного ракетного двигателя РД-171МВ. Все параметры в норме», — написал Рогозин в своем Twitter.
НПО «Энергомаш» (входит в «Роскосмос») начало изготовление разрабатывавшихся с 2017 г. двигателей РД-171МВ в 2019 г. Эти агрегаты получили неофициальное название «царь-двигатель». Их предполагается использовать на проектируемой сверхтяжелой ракете «Енисей», а также на первой ступени новой ракеты-носителя «Союз-5», которая может стать составной частью «Енисея».
Летом «Роскосмос» заявил, что до 2027 г. для «Союза-5», первый запуск которого намечен на 2023 г., планируется изготовить 20 таких двигателей.
РД-171МВ - жидкостный ракетный двигатель закрытого цикла с дожиганием окислительного генераторного газа после турбины, оснащенный четырьмя камерами сгорания и работающий на паре кислород-керосин. Он является доработанной и более мощной версией советских двигателей РД-170 и РД-171.