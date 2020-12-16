«Роскосмос» заключил контракт на разработку проекта сверхтяжелой ракеты

«Енисей» — российская ракета-носитель сверхтяжёлого класса (РН СТК-1). Это первая сверхтяжёлая РН, разрабатываемая российской промышленностью в постсоветский период. Последней такой была «Энергия» в 1980-е гг., предназначавшаяся для вывода на орбиту челнока «Буран». В январе 2018 г. президент России Владимир Путин подписал указ о создании сверхтяжелой ракеты, которая будет выводить в космос перспективный космический корабль «Федерация» (позднее переименован в «Орел») с возможностью его полетов на Луну. С тех пор велось ее эскизное проектирование и технико-экономическое обоснование проекта.