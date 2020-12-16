«Роскосмос» заключил контракт на разработку проекта сверхтяжелой ракеты
«Роскосмос» заключил контракт стоимостью в 1,5 млрд руб. на разработку технического проекта ракеты сверхтяжелого класса «Енисей» для полетов на Луну, следует из информации на сайте госзакупок.
Согласно данным контракта, разработкой технологий создания «Енисея» (в контракте — «Элементы СТК») и непосредственно проектом космического комплекса со сверхтяжёлой ракетой-носителем и разгонным блоком займётся ракетно-космический центр «Прогресс» (входит в «Роскосмос»). «Цена контракта — 1 467 400 000 рублей. Дата окончания исполнения контракта — 31.12.2021», — говорится в информации на сайте госзакупок.
«Енисей» — российская ракета-носитель сверхтяжёлого класса (РН СТК-1). Это первая сверхтяжёлая РН, разрабатываемая российской промышленностью в постсоветский период. Последней такой была «Энергия» в 1980-е гг., предназначавшаяся для вывода на орбиту челнока «Буран». В январе 2018 г. президент России Владимир Путин подписал указ о создании сверхтяжелой ракеты, которая будет выводить в космос перспективный космический корабль «Федерация» (позднее переименован в «Орел») с возможностью его полетов на Луну. С тех пор велось ее эскизное проектирование и технико-экономическое обоснование проекта.
Согласно первоначальным планам, в 2020 г. разработка техпроекта уже должна была начаться.
В сентябре 2019 г. вице-премьер Юрий Борисов в интервью «Ведомостям» рассказал, что лунная программа в России еще не принята. Он отметил, что ее ключевым элементом должна стать ракета-носитель сверхтяжелого класса, однако «Роскосмос» на тот момент еще не закончил эскизный технический проект. В ноябре 2020 г. президент Путин потребовал объяснить причины задержки «Роскосмосом» утверждения программы по разработке ракетного комплекса сверхтяжелого класса.
Вместе с этим уже в 2019 г. НПО «Энергомаш» (входит в «Роскосмос») уже начал изготовление разрабатывавшихся с 2017 г. самых мощных в мире жидкостных ракетных двигателей РД-171МВ, которые, предположительно, будут использоваться на сверхтяжелой ракете «Енисей». Кроме того, их будут устанавливать также на первой ступени новой ракеты-носителя «Союз-5».