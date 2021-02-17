Посольство России ответило на призыв парламента Эстонии ввести новые санкции

В посольстве отметили, что «в проигрыше, однако, гораздо большее: перспектива развития взаимовыгодного сотрудничества в атмосфере, лишенной искусственно нагнетаемых страхов и культивирования образа врага». Дипломаты рассказали, что в голосовании по заявлению приняли участие 66 депутатов парламента из 101, при этом три депутата высказались против и один воздержался.