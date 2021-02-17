Посольство России ответило на призыв парламента Эстонии ввести новые санкции
Призыв эстонского парламента к ЕС ввести новые антироссийские санкции добавил негатива в напряженные российско-эстонские отношения, заявило посольство России в Эстонии.
«Если в этом заключалась цель такого заявления, то его инициаторы, основательно погрязшие в болоте русофобии, похоже, этого добились», — говорится в сообщении.
В посольстве отметили, что «в проигрыше, однако, гораздо большее: перспектива развития взаимовыгодного сотрудничества в атмосфере, лишенной искусственно нагнетаемых страхов и культивирования образа врага». Дипломаты рассказали, что в голосовании по заявлению приняли участие 66 депутатов парламента из 101, при этом три депутата высказались против и один воздержался.
Парламент Эстонии принял соответствующее заявление 15 февраля, передает The Baltic Times. Парламент призвал ЕС усилить санкции против России, чтобы заставить ее соблюдать международные обязательства. Также депутаты потребовали от России освободить задержанных в ходе мирных протестов, «в том числе Алексея Навального и других политзаключенных».