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Посольство России ответило на призыв парламента Эстонии ввести новые санкции

Ведомости

Призыв эстонского парламента к ЕС ввести новые антироссийские санкции добавил негатива в напряженные российско-эстонские отношения, заявило посольство России в Эстонии. 

«Если в этом заключалась цель такого заявления, то его инициаторы, основательно погрязшие в болоте русофобии, похоже, этого добились», — говорится в сообщении. 

В посольстве отметили, что «в проигрыше, однако, гораздо большее: перспектива развития взаимовыгодного сотрудничества в атмосфере, лишенной искусственно нагнетаемых страхов и культивирования образа врага». Дипломаты рассказали, что в голосовании по заявлению приняли участие 66 депутатов парламента из 101, при этом три депутата высказались против и один воздержался.

Парламент Эстонии принял соответствующее заявление 15 февраля, передает The Baltic Times. Парламент призвал ЕС усилить санкции против России, чтобы заставить ее соблюдать международные обязательства. Также депутаты потребовали от России освободить задержанных в ходе мирных протестов, «в том числе Алексея Навального и других политзаключенных». 

Ранее по теме: Страны Балтии и Польша готовят санкции из-за ситуации с Навальным

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных