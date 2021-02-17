Матвиенко опровергла слухи о своей пенсии в 450 000 рублей

«Я, например, из интернета узнала: все возмущаются, что Матвиенко получает пенсию в размере 450 тыс. рублей. Во-первых, моя декларация открыта, в декларации указано. У меня почти 50 лет трудового стажа, я получаю пенсию в размере 25 тыс. рублей», — сказала Матвиенко на заседании Совфеда (цитата по ТАСС).