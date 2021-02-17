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Матвиенко опровергла слухи о своей пенсии в 450 000 рублей

Ведомости

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко опровергла слухи о своей пенсии в 450 тыс. руб.

«Я, например, из интернета узнала: все возмущаются, что Матвиенко получает пенсию в размере 450 тыс. рублей. Во-первых, моя декларация открыта, в декларации указано. У меня почти 50 лет трудового стажа, я получаю пенсию в размере 25 тыс. рублей», — сказала Матвиенко на заседании Совфеда (цитата по ТАСС).

Она отметила, что информация о ее «баснословной» пенсии является фейком, и призвала подумать, «каким образом давать достоверную информацию, чтобы не рождались такие мифы».

В 2019 г. Матвиенко заработала 16,7 млн руб., следует из сведений о доходах, опубликованных на сайте Совфеда. Согласно документу, в ее собственности находятся земельный участок, дача, квартира, хозяйственный блок и машино-место. В 2018 г. доход спикера Совфеда составлял почти 15,3 млн руб.

Ранее по теме: Володин и Матвиенко отчитались о доходах за 2019 год
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных