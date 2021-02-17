Матвиенко опровергла слухи о своей пенсии в 450 000 рублей
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко опровергла слухи о своей пенсии в 450 тыс. руб.
«Я, например, из интернета узнала: все возмущаются, что Матвиенко получает пенсию в размере 450 тыс. рублей. Во-первых, моя декларация открыта, в декларации указано. У меня почти 50 лет трудового стажа, я получаю пенсию в размере 25 тыс. рублей», — сказала Матвиенко на заседании Совфеда (цитата по ТАСС).
Она отметила, что информация о ее «баснословной» пенсии является фейком, и призвала подумать, «каким образом давать достоверную информацию, чтобы не рождались такие мифы».
В 2019 г. Матвиенко заработала 16,7 млн руб., следует из сведений о доходах, опубликованных на сайте Совфеда. Согласно документу, в ее собственности находятся земельный участок, дача, квартира, хозяйственный блок и машино-место. В 2018 г. доход спикера Совфеда составлял почти 15,3 млн руб.