Володин и Матвиенко отчитались о доходах за 2019 год
Доходы спикера Госдумы Вячеслава Володина за 2019 г. составили 100,2 млн руб., следует из опубликованных на сайте Госдумы сведений о доходах. У Володина в собственности имеются земельный участок, жилой дом, два гостевых дома, квартира, машино-место, две нежилых постройки, две хозяйственных постройки и теплица.
Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко за прошлый год заработала 16,7 млн руб., следует из сведений о доходах, опубликованных на сайте Совфеда. Согласно документу, в собственности Матвиенко находятся земельный участок, дача, квартира, хозяйственный блок, машино-место.
В 2018 г. доход Володина составлял 71,4 млн руб., Матвиенко ‒ почти 15,3 млн руб.