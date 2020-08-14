Володин и Матвиенко отчитались о доходах за 2019 год

Доходы спикера Госдумы Вячеслава Володина за 2019 г. составили 100,2 млн руб., следует из опубликованных на сайте Госдумы сведений о доходах. У Володина в собственности имеются земельный участок, жилой дом, два гостевых дома, квартира, машино-место, две нежилых постройки, две хозяйственных постройки и теплица.