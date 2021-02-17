Адвокат сообщила о требовании ЕСПЧ освободить Навального
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) потребовал от российских властей освободить основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; включен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексея Навального. Это следует из ответа ЕСПЧ, направленного в адрес адвоката Навального Ольги Михайловой.
«Эта мера должна быть применена незамедлительно», — говорится в ответе суда.
Как следует из документа, заседание палаты судей ЕСПЧ прошло вчера, 16 февраля. Решение было принято в соответствии с правилом 39 регламента суда о применении обеспечительных мер.
Накануне в пресс-службе российского Минюста заявили, что Россия не сможет освободить Навального в рамках обеспечительных мер по требованию ЕС, так как это станет грубым вмешательством в работу судебной системы.
«Принятие решения на основании правила 39 Регламента ЕСПЧ в данном случае будет необоснованным и грубым вмешательством в работу судебной системы суверенного государства, определенным переходом за "красную линию". Такое решение не может подлежать исполнению с точки зрения международного права», — сказали в Минюсте.
Навальный вернулся в Россию 17 января по окончании курса реабилитации. Его задержали на паспортном контроле. После этого суд по требованию ФСИН изменил ему условный срок по делу «Ив Роше» на реальный из-за нарушения условий испытательного срока.