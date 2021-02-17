Адвокат сообщила о требовании ЕСПЧ освободить Навального

«Принятие решения на основании правила 39 Регламента ЕСПЧ в данном случае будет необоснованным и грубым вмешательством в работу судебной системы суверенного государства, определенным переходом за "красную линию". Такое решение не может подлежать исполнению с точки зрения международного права», — сказали в Минюсте.