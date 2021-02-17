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Адвокат сообщила о требовании ЕСПЧ освободить Навального

Ведомости

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) потребовал от российских властей освободить основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; включен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексея Навального. Это следует из ответа ЕСПЧ, направленного в адрес адвоката Навального Ольги Михайловой. 

«Эта мера должна быть применена незамедлительно», — говорится в ответе суда. 

Как следует из документа, заседание палаты судей ЕСПЧ прошло вчера, 16 февраля. Решение было принято в соответствии с правилом 39 регламента суда о применении обеспечительных мер. 

Накануне в пресс-службе российского Минюста заявили, что Россия не сможет освободить Навального в рамках обеспечительных мер по требованию ЕС, так как это станет грубым вмешательством в работу судебной системы. 

«Принятие решения на основании правила 39 Регламента ЕСПЧ в данном случае будет необоснованным и грубым вмешательством в работу судебной системы суверенного государства, определенным переходом за "красную линию". Такое решение не может подлежать исполнению с точки зрения международного права», — сказали в Минюсте.

Навальный вернулся в Россию 17 января по окончании курса реабилитации. Его задержали на паспортном контроле. После этого суд по требованию ФСИН изменил ему условный срок по делу «Ив Роше» на реальный из-за нарушения условий испытательного срока.

Ранее по теме: В Минюсте оценили попытки ЕС добиться освобождения Навального

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных