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В Минюсте оценили попытки ЕС добиться освобождения Навального

Ведомости

Россия не сможет освободить основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; включен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексея Навального в рамках обеспечительных мер по требованию ЕС, так как это станет грубым вмешательством в работу судебной системы, сообщили ТАСС в пресс-службе Минюста РФ.

Ранее источник агентства сообщил, что Совет Европы может потребовать от российских властей через Европейский суд по правам человека освободить Навального. Для этого организация планирует использовать решение о применении обеспечительных мер в соответствии с правилами Регламента ЕСПЧ.

«Принятие решения на основании правила 39 Регламента ЕСПЧ в данном случае будет необоснованным и грубым вмешательством в работу судебной системы суверенного государства, определенным переходом за "красную линию". Такое решение не может подлежать исполнению с точки зрения международного права», — сказали в Минюсте.

Принцип субсидиарности не позволяет ЕСПЧ подменять национальный суд, отменять или изменять его решения, отметили в российском ведомстве.

«Во-вторых, обеспечительные меры вообще не предусмотрены Конвенцией о защите прав человека, они исполняются скорее по доброй воле государств. Их исполнение не контролируется комитетом министров Совета Европы, в отличие от "рутинных" постановлений ЕСПЧ», — добавили в Минюсте.

Помимо этого, освобождение осужденного из мест заключения «явно противоречит правовой природе обеспечительных мер, которые направлены на обеспечение нормального процесса рассмотрения дел в ЕСПЧ», считают в ведомстве.

4-6 февраля верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель посетил Москву и встретился с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. После своего визита он опубликовал письмо, где охарактеризовал пресс-конференцию по итогам переговоров с главой МИДа как организованную в «агрессивном формате», а также упрекнул Москву в нежелании наладить диалог с Брюсселем. Позже он заявил, что использует свои полномочия для инициирования новых санкций в отношении России.

Навальный вернулся в Россию 17 января по окончании курса реабилитации. Его задержали на паспортном контроле. После этого суд по требованию ФСИН изменил ему условный срок по делу «Ив Роше» на реальный из-за нарушений испытательного срока.

Ранее по теме: Правительство Германии сообщило об охране Навального местными спецслужбами

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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