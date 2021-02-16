В Минюсте оценили попытки ЕС добиться освобождения Навального
Россия не сможет освободить основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; включен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексея Навального в рамках обеспечительных мер по требованию ЕС, так как это станет грубым вмешательством в работу судебной системы, сообщили ТАСС в пресс-службе Минюста РФ.
Ранее источник агентства сообщил, что Совет Европы может потребовать от российских властей через Европейский суд по правам человека освободить Навального. Для этого организация планирует использовать решение о применении обеспечительных мер в соответствии с правилами Регламента ЕСПЧ.
«Принятие решения на основании правила 39 Регламента ЕСПЧ в данном случае будет необоснованным и грубым вмешательством в работу судебной системы суверенного государства, определенным переходом за "красную линию". Такое решение не может подлежать исполнению с точки зрения международного права», — сказали в Минюсте.
Принцип субсидиарности не позволяет ЕСПЧ подменять национальный суд, отменять или изменять его решения, отметили в российском ведомстве.
«Во-вторых, обеспечительные меры вообще не предусмотрены Конвенцией о защите прав человека, они исполняются скорее по доброй воле государств. Их исполнение не контролируется комитетом министров Совета Европы, в отличие от "рутинных" постановлений ЕСПЧ», — добавили в Минюсте.
Помимо этого, освобождение осужденного из мест заключения «явно противоречит правовой природе обеспечительных мер, которые направлены на обеспечение нормального процесса рассмотрения дел в ЕСПЧ», считают в ведомстве.
4-6 февраля верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель посетил Москву и встретился с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. После своего визита он опубликовал письмо, где охарактеризовал пресс-конференцию по итогам переговоров с главой МИДа как организованную в «агрессивном формате», а также упрекнул Москву в нежелании наладить диалог с Брюсселем. Позже он заявил, что использует свои полномочия для инициирования новых санкций в отношении России.
Навальный вернулся в Россию 17 января по окончании курса реабилитации. Его задержали на паспортном контроле. После этого суд по требованию ФСИН изменил ему условный срок по делу «Ив Роше» на реальный из-за нарушений испытательного срока.