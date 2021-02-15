Правительство Германии сообщило об охране Навального местными спецслужбами

22 августа 2020 г. Навального в состоянии комы перевезли в клинику «Шарите» в Берлине. В итоге местные специалисты заявили, что его отравили боевым химическим веществом из группы «Новичок», изготовление и применение которого запрещено. Страны ЕС потребовали от России расследовать дело. В ответ на это Москва заявила, что не может возбудить дело за неимением на то оснований, поскольку врачи в Омске, куда оппозиционера привезли сразу после того, как 20 августа его состояние ухудшилось прямо в самолете, не нашли в его анализах следов яда.