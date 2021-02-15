Правительство Германии сообщило об охране Навального местными спецслужбами
Во время нахождения на лечении в Германии с 22 августа 2020 г. по 17 января 2021 г. основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; включен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексея Навального как личного гостя канцлера ФРГ Ангелы Меркель охраняли немецкие силы безопасности, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на ответ правительства ФРГ на депутатский запрос фракции «Альтернатива для Германии» в бундестаге.
«Алексей Навальный с момента приземления в Германии до своего выезда находился под защитой. С 22 августа 2020 года до 31 августа 2020 года это осуществлялось силами сотрудников группы безопасности федерального ведомства уголовной полиции. Затем обеспечение безопасности взяли на себя соответствующие земельные ведомства уголовной полиции», — говорится в документе, который цитирует агентство.
«РИА Новости» уточнили, что, пока Навальный с 22 августа по 23 сентября находился в клинике «Шарите» в Берлине, полицейские дежурили по периметру больницы. Агентство утверждает, что данную информацию подтвердили в полиции немецкой столицы и в МВД ФРГ.
Кроме того, отмечается, что в день отъезда из ФРГ Навального и его жену Юлию отвезли напрямую к трапу самолета «на автомобиле с проблесковым маячком». Их регистрация на рейс была осуществлена через полицию.
22 августа 2020 г. Навального в состоянии комы перевезли в клинику «Шарите» в Берлине. В итоге местные специалисты заявили, что его отравили боевым химическим веществом из группы «Новичок», изготовление и применение которого запрещено. Страны ЕС потребовали от России расследовать дело. В ответ на это Москва заявила, что не может возбудить дело за неимением на то оснований, поскольку врачи в Омске, куда оппозиционера привезли сразу после того, как 20 августа его состояние ухудшилось прямо в самолете, не нашли в его анализах следов яда.
Российская Генпрокуратура с конца августа направляла Германии запросы на получение результатов обследования Навального. Долгое время требования оставались без ответа, а 16 января в Минюсте ФРГ сообщили о направлении ответа на четыре запроса России по инциденту с основателем ФБК. Как утверждали в ведомстве, российской стороне передали пробы крови, ткани и одежды Навального, а также протоколы его допроса прокуратурой Берлина. В Минюсте подчеркнули, что не предоставили каких-либо медицинских данных пациента, поскольку на это не согласился он сам.
На следующий день официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ответы властей Германии на российские запросы не содержали информации по сути. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия не получила от Германии информацию, которая помогла бы расследовать инцидент с Навальным, и назвал полученные сведения «отпиской». 21 января российская Генпрокуратура направила в Германию еще один запрос. Та подтвердила его получение.
Навальный вернулся в Россию 17 января по окончании курса реабилитации. Его задержали на паспортном контроле. После этого суд по требованию ФСИН изменил условный срок оппозиционера по делу «Ив Роше» на реальный из-за нарушений испытательного срока.