Лавров заявил об основании подозревать Запад в инсценировке ситуации с Навальным
Россия имеет основания полагать, что ситуация с основателем Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; включен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексеем Навальным является инсценировкой со стороны стран Запада, заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров, слова которого передает «РИА Новости».
Глава внешнеполитического ведомства напомнил, что Германия до сих пор не предоставила никаких доказательств отравления Навального.
«Никакой информации, которая реально показывала бы обоснованность обвинений в адрес российского руководства, не было нам предоставлено. Если ты обвиняешь, то докажи вину. А если говоришь: "Я вам ничего не скажу, потому что это секретно" или потому, что сам пациент не разрешает, значит, у нас есть все основания полагать, что это инсценировка», — сказал Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с коллегой из Швеции Анн Линде.
Российский министр отметил, что Москва ожидает от Швеции транспарентности в вопросе предоставления РФ данных по Навальному.
«Мы ждем от шведских коллег транспарентности и честности в этом вопросе», — сказал Лавров.
22 августа 2020 года Навального в состоянии комы перевезли в клинику «Шарите» в Берлине. В итоге местные специалисты заявили, что его отравили боевым химическим веществом из группы «Новичок», изготовление и применение которого запрещено. Страны ЕС потребовали от России расследовать дело Навального. В ответ на это Москва заявила, что не может возбудить дело за неимением на то оснований.
Российская Генпрокуратура с конца августа направляла Германии запросы на получение результатов обследования Навального. Долгое время требования оставались без ответа, а 16 января в Минюсте Германии сообщили о направлении ответа на четыре запроса России по инциденту с Навальным. Как утверждали в ведомстве, российской стороне передали пробы крови, ткани и одежды Навального, а также протоколы его допроса прокуратурой Берлина. В Минюсте подчеркнули, что не предоставили каких-либо медицинских данных основателя ФБК, поскольку на это не согласился он сам.
На следующий день официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ответы властей Германии на российские запросы не содержали информации по сути. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия не получила от Германии информацию, которая помогла бы расследовать инцидент с Навальным, и назвал его «отпиской». 21 января российская Генпрокуратура направила в Германию еще один запрос. Та подтвердила его получение.