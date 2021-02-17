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В НАТО намерены обновить стратегическую концепцию для сдерживания России

Ведомости

На саммите Североатлантического альянса (НАТО) в этом году необходимо принять новую стратегическую концепцию, которая будет направлена на сдерживание России и Китая, заявил на пресс-конференции по итогам первого дня заседания Североатлантического совета на уровне министров обороны генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Он отметил, что в концепции 2010 г. Россия рассматривалась как партнер, однако теперь отношение к ней изменилось из-за ее «агрессивных действий». Поэтому необходимо укрепить связь Европы и США, подтвердить их ценности и сделать альянс площадкой для политического диалога всех стран, которые мыслят одинаково с НАТО, чтобы противостоять России и Китаю, подчеркнул Столтенберг.

«Мы должны больше использовать НАТО как платформу для консультаций и координации. Нам необходимо расширять политический и практический диалог со всеми одинаково мыслящими с нами государствами по всему миру, чтобы противостоять тем, кто не разделяет наши ценности, – таким странам, как Россия и Китай», – сказал он (цитата по ТАСС).

Также Столтенберг заявил, что НАТО должен покрывать траты своих стран-участниц на развертывание их сил у границ России. По его словам, это поможет дополнительно мотивировать переброску большего количества сил на восточный фланг. Сейчас же, по словам генсека, государства оплачивают подобные расходы самостоятельно.

Ранее сегодня Пентагон заявил, что Россия представляет угрозу для всех членов НАТО, включая США, и пытается подорвать безопасность и стабильность. Кроме того, в декабре прошлого года в НАТО назвали Россию главной военной угрозой для альянса и выступили за ее сдерживание.

Ранее по теме: Пентагон заявил об угрозе НАТО со стороны России

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных