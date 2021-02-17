В НАТО намерены обновить стратегическую концепцию для сдерживания России

«Мы должны больше использовать НАТО как платформу для консультаций и координации. Нам необходимо расширять политический и практический диалог со всеми одинаково мыслящими с нами государствами по всему миру, чтобы противостоять тем, кто не разделяет наши ценности, – таким странам, как Россия и Китай», – сказал он (цитата по ТАСС).