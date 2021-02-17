Пентагон заявил об угрозе НАТО со стороны России

«Россия подрывает прозрачность и предсказуемость. Они используют военную силу для достижения своих целей. Они поддерживают прокси-группы и сеют хаос и сомнения, подрывают международный порядок», — говорится в сообщении ведомства. По его словам, США «неоднократно были свидетелями примеров того, как Россия пытается подорвать безопасность и стабильность».