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Пентагон заявил об угрозе НАТО со стороны России

Ведомости

Россия представляет угрозу для всех членов НАТО, включая США, заявил официальный представитель Пентагона. Стенограмма мероприятия опубликована на официальном сайте министерства обороны США.

«Россия подрывает прозрачность и предсказуемость. Они используют военную силу для достижения своих целей. Они поддерживают прокси-группы и сеют хаос и сомнения, подрывают международный порядок», — говорится в сообщении ведомства. По его словам, США «неоднократно были свидетелями примеров того, как Россия пытается подорвать безопасность и стабильность».

По словам представителя минобороны США, американские власти намерены продвигать свои собственные интересы, при этом заставляя Россию «отвечать за их безрассудные и агрессивные действия».

США намерены поднять вопрос об угрозе со стороны России в ходе запланированной на 17-18 февраля видеоконференции министров обороны Североатлантического альянса.

В декабре прошлого года НАТО назвало Россию главной военной угрозой для альянса и выступило за «сдерживание» страны. Позднее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс готов как к сотрудничеству, так и к конфронтации с Россией.

Ранее по теме: Главы МИД стран НАТО выступили за «сдерживание» России

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных