Пентагон заявил об угрозе НАТО со стороны России
Россия представляет угрозу для всех членов НАТО, включая США, заявил официальный представитель Пентагона. Стенограмма мероприятия опубликована на официальном сайте министерства обороны США.
«Россия подрывает прозрачность и предсказуемость. Они используют военную силу для достижения своих целей. Они поддерживают прокси-группы и сеют хаос и сомнения, подрывают международный порядок», — говорится в сообщении ведомства. По его словам, США «неоднократно были свидетелями примеров того, как Россия пытается подорвать безопасность и стабильность».
По словам представителя минобороны США, американские власти намерены продвигать свои собственные интересы, при этом заставляя Россию «отвечать за их безрассудные и агрессивные действия».
США намерены поднять вопрос об угрозе со стороны России в ходе запланированной на 17-18 февраля видеоконференции министров обороны Североатлантического альянса.
В декабре прошлого года НАТО назвало Россию главной военной угрозой для альянса и выступило за «сдерживание» страны. Позднее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс готов как к сотрудничеству, так и к конфронтации с Россией.