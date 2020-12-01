Главы МИД стран НАТО выступили за «сдерживание» России
Министры иностранных дел стран НАТО высказались за «сдерживание» России, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на генерального секретаря организации Йенса Столтенберга.
«Мы адаптируем потенциал НАТО по сдерживанию, чтобы реагировать на дестабилизирующие действия со стороны России. В то же время, мы все согласны, что должны стремиться к диалогу с Россией», — сказал Столтенберг на пресс-конференции.
Кроме того, он отметил «нарушения и подрыв договоров со стороны России», а также подчеркнул, что Россия «развертывает вооружения».
В феврале 2019 г. Вашингтон заявил о начале процесса выхода из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), обвинив Москву в нарушении его условий. Одним из нарушений власти США называли разработку в России ракеты 9М729. Пентагон требовал уничтожить ее, Кремль отверг эти обвинения и последовавшие за ними требования. 2 августа США вышли из ДРСМД, в этот же день российский МИД подтвердил, что действие документа прекращено.