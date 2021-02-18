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«Нафтогаз» назвал «вопросом жизни и смерти» остановку «Северного потока — 2»

Ведомости

Остановка строительства газопровода «Северный поток — 2» является вопросом «жизни и смерти» для Украины, так как с его запуском страна станет «гораздо более уязвимой перед российской агрессией», заявил глава «Нафтогаза» Андрей Коболев в своем аккаунте в Facebook.

«Остановить "Северный поток 2 " — это без преувеличения вопрос жизни или смерти для наших граждан. Нет, Украина не сможет «жить с этим» и обойтись без жертв», — заявил Коболев. 

По его словам, украинский газопровод является частью системы обороны страны, пока через страну идет транзит газа в Германию, Италию и Францию. «Как только у Кремля появится физическая возможность перенаправить газовые потоки в обход Украины, наша ГТС станет просто сетью газопроводов. Тогда наша страна станет гораздо более уязвимой перед российской агрессией», — пояснил Коболев. Он назвал «Северный поток — 2» — экономически бессмысленным проектом, который имеет «вполне ощутимый геополитический смысл». 

«Северный поток – 2» – газопровод, идущий из России в Германию по дну Балтийского моря в обход балтийских стран и Польши. Оператор «Северного потока – 2» – Nord Stream 2 AG – принадлежит «Газпрому». Строительство «Северного потока – 2» было остановлено в конце 2019 г. из-за одобрения конгрессом США санкций против собственников судов-трубоукладчиков для проекта. Сейчас укладка газопровода возобновилась. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных