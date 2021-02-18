«Нафтогаз» назвал «вопросом жизни и смерти» остановку «Северного потока — 2»
«Остановить "Северный поток 2 " — это без преувеличения вопрос жизни или смерти для наших граждан. Нет, Украина не сможет «жить с этим» и обойтись без жертв», — заявил Коболев.
По его словам, украинский газопровод является частью системы обороны страны, пока через страну идет транзит газа в Германию, Италию и Францию. «Как только у Кремля появится физическая возможность перенаправить газовые потоки в обход Украины, наша ГТС станет просто сетью газопроводов. Тогда наша страна станет гораздо более уязвимой перед российской агрессией», — пояснил Коболев. Он назвал «Северный поток — 2» — экономически бессмысленным проектом, который имеет «вполне ощутимый геополитический смысл».
«Северный поток – 2» – газопровод, идущий из России в Германию по дну Балтийского моря в обход балтийских стран и Польши. Оператор «Северного потока – 2» – Nord Stream 2 AG – принадлежит «Газпрому». Строительство «Северного потока – 2» было остановлено в конце 2019 г. из-за одобрения конгрессом США санкций против собственников судов-трубоукладчиков для проекта. Сейчас укладка газопровода возобновилась.