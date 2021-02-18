«Нафтогаз» назвал «вопросом жизни и смерти» остановку «Северного потока — 2»

По его словам, украинский газопровод является частью системы обороны страны, пока через страну идет транзит газа в Германию, Италию и Францию. «Как только у Кремля появится физическая возможность перенаправить газовые потоки в обход Украины, наша ГТС станет просто сетью газопроводов. Тогда наша страна станет гораздо более уязвимой перед российской агрессией», — пояснил Коболев. Он назвал «Северный поток — 2» — экономически бессмысленным проектом, который имеет «вполне ощутимый геополитический смысл».