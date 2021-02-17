Путин объяснил нападки на «Северный поток – 2»

«Почему все так крутится вокруг «Северного потока – 2»? Хотят Россию заставить платить за их геополитический проект на Украине. Вот и все. На самом деле, все достаточно примитивно. Все просто, мы это давно понимаем. Но таков мир, в котором мы живем», – сказал Путин.