Путин объяснил нападки на «Северный поток – 2»
Противники строительства газопровода «Северный поток – 2» хотят заставить Россию платить за их «геополитический проект» на Украине, заявил президент Владимир Путин в ходе встречи с руководителями фракций Госдумы. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».
«Почему все так крутится вокруг «Северного потока – 2»? Хотят Россию заставить платить за их геополитический проект на Украине. Вот и все. На самом деле, все достаточно примитивно. Все просто, мы это давно понимаем. Но таков мир, в котором мы живем», – сказал Путин.
Ранее The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщил, что администрация президента США Джо Байдена начала переговоры с властями Германии о будущем проекта газопровода «Северный поток – 2». На консультациях обсуждается, в частности, угроза новых санкций против компаний, участвующих в его строительстве. Байден назвал «Северный поток – 2» «плохой сделкой» и отметил, что позиция американских властей в отношении проекта не изменилась.
Строительство «Северного потока – 2» было остановлено в конце 2019 г. из-за одобрения конгрессом США санкций против собственников судов-трубоукладчиков для проекта. Сейчас укладка газопровода возобновилась. «Северный поток – 2» – газопровод, идущий из России в Германию по дну Балтийского моря в обход балтийских стран и Польши. Оператор «Северного потока – 2» – Nord Stream 2 AG – принадлежит «Газпрому».