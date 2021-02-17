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Путин объяснил нападки на «Северный поток – 2»

Ведомости

Противники строительства газопровода «Северный поток – 2» хотят заставить Россию платить за их «геополитический проект» на Украине, заявил президент Владимир Путин в ходе встречи с руководителями фракций Госдумы. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».

«Почему все так крутится вокруг «Северного потока – 2»? Хотят Россию заставить платить за их геополитический проект на Украине. Вот и все. На самом деле, все достаточно примитивно. Все просто, мы это давно понимаем. Но таков мир, в котором мы живем», – сказал Путин.

Ранее The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщил, что администрация президента США Джо Байдена начала переговоры с властями Германии о будущем проекта газопровода «Северный поток – 2». На консультациях обсуждается, в частности, угроза новых санкций против компаний, участвующих в его строительстве. Байден назвал «Северный поток – 2» «плохой сделкой» и отметил, что позиция американских властей в отношении проекта не изменилась.

Строительство «Северного потока – 2» было остановлено в конце 2019 г. из-за одобрения конгрессом США санкций против собственников судов-трубоукладчиков для проекта. Сейчас укладка газопровода возобновилась. «Северный поток – 2» – газопровод, идущий из России в Германию по дну Балтийского моря в обход балтийских стран и Польши. Оператор «Северного потока – 2» – Nord Stream 2 AG – принадлежит «Газпрому».

Ранее по теме: WSJ узнала о начале переговоров США и Германии по «Северному потоку — 2»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных