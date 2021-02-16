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WSJ узнала о начале переговоров США и Германии по «Северному потоку — 2»

Ведомости

Администрация президента США Джо Байдена начала переговоры с властями Германии о будущем проекта газопровода «Северный поток — 2», сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

На консультациях, по сведениям собеседников издания, обсуждается, в частности, угроза новых санкций против компаний, участвующих в строительстве газопровода. Список попадающих под ограничения участников проекта в связи с нарушениями американских законов может быть опубликован уже сегодня. Одним из обсуждавшихся вопросов стало также возможное ведение моратория Германией на строительство газопровода.

Кроме того, издание отмечает, что в Белом доме переоценивают ранее принятые меры после того, как 6 февраля судно «Фортуна» начало укладку труб в водах Дании.

В начале февраля газета Handelsblatt со ссылкой на источники сообщила, что администрация президента США Джо Байдена сообщила властям Германии о готовности рассмотреть вопрос снятия санкций с «Северного потока — 2», если Берлин обеспечит защиту интересов Украины, а именно невозможность сокращения транзита через эту страну после запуска нового газопровода. В противном случае, якобы считают в Вашингтоне, проблему «Северного потока-2» решить не удастся.

Администрация президента США Дональда Трампа за день до окончания его полномочий, 19 января, ввела новые санкции в отношении России в рамках закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA). Ограничения направлены на то, чтобы помешать достроить трубопровод «Северный поток – 2». В «черный список» попали участвующие в работах трубоукладчик газопровода «Фортуна», владеющая этим судном компания KVT-RUS, а также предприятие «Рустанкер» и нефтяные танкеры «Максим Горький» и «Сиерра». Ограничения против участников проекта последовательно усиливаются Вашингтоном после их введения в конце 2019 г. Германия называет это вмешательством в свои внутренние дела, Россия — нечестной конкуренцией.

«Северный поток – 2» – газопровод, идущий из России через Балтийское море в обход стран Балтии и Польши в Германию. Его мощность составит до 55 млрд куб. м газа в год, а общий объем инвестиций оценивается примерно в $8,5 млрд. Оператором газопровода выступает Nord Stream 2 AG, принадлежащий «Газпрому». Сейчас в территориальных водах Дании достраиваются последние 100 км газопровода, который рассчитывают ввести в эксплуатацию до конца 2021 г.

Ранее по теме: В бундестаге выступили против обсуждения остановки «Северного потока — 2» с США

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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