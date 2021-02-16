WSJ узнала о начале переговоров США и Германии по «Северному потоку — 2»

Администрация президента США Дональда Трампа за день до окончания его полномочий, 19 января, ввела новые санкции в отношении России в рамках закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA). Ограничения направлены на то, чтобы помешать достроить трубопровод «Северный поток – 2». В «черный список» попали участвующие в работах трубоукладчик газопровода «Фортуна», владеющая этим судном компания KVT-RUS, а также предприятие «Рустанкер» и нефтяные танкеры «Максим Горький» и «Сиерра». Ограничения против участников проекта последовательно усиливаются Вашингтоном после их введения в конце 2019 г. Германия называет это вмешательством в свои внутренние дела, Россия — нечестной конкуренцией.