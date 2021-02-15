В бундестаге выступили против обсуждения остановки «Северного потока — 2» с США
Вопрос приостановки эксплуатации проекта «Северный поток — 2» не должен подниматься на переговорах с США по проекту, заявил глава комитета Бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст. Ранее Handelsblatt со ссылкой на собственные источники сообщила, что власти ФРГ готовы обсуждать с США прекращение поставок газа по газопроводу в случае сокращения Россией объемов транспортировки газа через Украину.
«Я приветствую то, что США при президенте Байдене сейчас проявляют больше готовности к диалогу. И все же остановка "Северного потока — 2" не подлежит переговорам, как и "механизм отключения", который увязывал бы поставки газа в ЕС со снабжением Украины», — цитирует ТАСС Эрнста.
По его словам, предложение, озвученное Вашингтону министром финансов Германии Олафом Шольцем, «совершенно неприемлемо». Согласно публикации в СМИ, он якобы заявил о готовности вложить до €1 млрд в строительство в Германии двух терминалов по приему американского СПГ в случае, если США не введут санкции против «Северного потока — 2».
«Тем самым мы бы поддались на попытки шантажа со стороны США. Кроме того, это является свидетельством возмутительно небрежного обращения с деньгами налогоплательщиков», — заявил глава комитета Бундестага, отметив, что транспортировка СПГ из США дороже, чем российский газ.
Ранее сегодня «Интерфакс» со ссылкой на данные систем глобального позиционирования морских судов сообщил, что строительство газопровода «Северный поток – 2» в водах Дании возобновилось.
«Северный поток – 2» – газопровод, идущий из России в Германию по дну Балтийского моря в обход балтийских стран и Польши. В отношении проекта уже действует ряд ограничений со стороны США.