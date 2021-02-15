Спорт
Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
HR
Справочник компаний
Форум
Газета
Бизнес

В бундестаге выступили против обсуждения остановки «Северного потока — 2» с США

Ведомости

Вопрос приостановки эксплуатации проекта «Северный поток — 2» не должен подниматься на переговорах с США по проекту, заявил глава комитета Бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст. Ранее Handelsblatt со ссылкой на собственные источники сообщила, что власти ФРГ готовы обсуждать с США прекращение поставок газа по газопроводу в случае сокращения Россией объемов транспортировки газа через Украину.

«Я приветствую то, что США при президенте Байдене сейчас проявляют больше готовности к диалогу. И все же остановка "Северного потока — 2" не подлежит переговорам, как и "механизм отключения", который увязывал бы поставки газа в ЕС со снабжением Украины», — цитирует ТАСС Эрнста.

По его словам, предложение, озвученное Вашингтону министром финансов Германии Олафом Шольцем, «совершенно неприемлемо». Согласно публикации в СМИ, он якобы заявил о готовности вложить до €1 млрд в строительство в Германии двух терминалов по приему американского СПГ в случае, если США не введут санкции против «Северного потока — 2».

«Тем самым мы бы поддались на попытки шантажа со стороны США. Кроме того, это является свидетельством возмутительно небрежного обращения с деньгами налогоплательщиков», — заявил глава комитета Бундестага, отметив, что транспортировка СПГ из США дороже, чем российский газ.

Ранее сегодня «Интерфакс» со ссылкой на данные систем глобального позиционирования морских судов сообщил, что строительство газопровода «Северный поток – 2» в водах Дании возобновилось.

«Северный поток – 2» – газопровод, идущий из России в Германию по дну Балтийского моря в обход балтийских стран и Польши. В отношении проекта уже действует ряд ограничений со стороны США.

Ранее по теме: Трубоукладчик возобновил строительство «Северного потока – 2»

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных