В бундестаге выступили против обсуждения остановки «Северного потока — 2» с США

«Я приветствую то, что США при президенте Байдене сейчас проявляют больше готовности к диалогу. И все же остановка "Северного потока — 2" не подлежит переговорам, как и "механизм отключения", который увязывал бы поставки газа в ЕС со снабжением Украины», — цитирует ТАСС Эрнста.