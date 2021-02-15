Трубоукладчик возобновил строительство «Северного потока – 2»

12 февраля Der Spiegel со ссылкой на собственные источники сообщил, что строительство «Северного потока – 2» приостановили из-за шторма и холодного фронта. Ранее компания-оператор проекта Nord Stream 2 уведомила, что строительство двух ниток газопровода в территориальных водах Дании планируется завершить до конца апреля 2021 г. «Газпром» планирует ввести его в эксплуатацию в 2021 г.