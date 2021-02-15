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Трубоукладчик возобновил строительство «Северного потока – 2»

Ведомости

Строительство газопровода «Северный поток – 2» в водах Дании возобновилось, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные систем глобального позиционирования морских судов.

«Трубоукладчик "Фортуна" в понедельник утром после недельной паузы, вызванной штормами на Балтике, возобновил укладку трубы газопровода "Северный поток -2"», – говорится в сообщении.

12 февраля Der Spiegel со ссылкой на собственные источники сообщил, что строительство «Северного потока – 2» приостановили из-за шторма и холодного фронта. Ранее компания-оператор проекта Nord Stream 2 уведомила, что строительство двух ниток газопровода в территориальных водах Дании планируется завершить до конца апреля 2021 г. «Газпром» планирует ввести его в эксплуатацию в 2021 г.

Строительство «Северного потока – 2» было остановлено в конце 2019 г. из-за одобрения конгрессом США санкций против собственников судов-трубоукладчиков для проекта. «Северный поток – 2» – газопровод, идущий из России в Германию по дну Балтийского моря в обход балтийских стран и Польши.

Ранее по теме: Новак заявил о готовности «Северного потока – 2» на 95%

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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