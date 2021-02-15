Трубоукладчик возобновил строительство «Северного потока – 2»
Строительство газопровода «Северный поток – 2» в водах Дании возобновилось, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные систем глобального позиционирования морских судов.
«Трубоукладчик "Фортуна" в понедельник утром после недельной паузы, вызванной штормами на Балтике, возобновил укладку трубы газопровода "Северный поток -2"», – говорится в сообщении.
12 февраля Der Spiegel со ссылкой на собственные источники сообщил, что строительство «Северного потока – 2» приостановили из-за шторма и холодного фронта. Ранее компания-оператор проекта Nord Stream 2 уведомила, что строительство двух ниток газопровода в территориальных водах Дании планируется завершить до конца апреля 2021 г. «Газпром» планирует ввести его в эксплуатацию в 2021 г.
Строительство «Северного потока – 2» было остановлено в конце 2019 г. из-за одобрения конгрессом США санкций против собственников судов-трубоукладчиков для проекта. «Северный поток – 2» – газопровод, идущий из России в Германию по дну Балтийского моря в обход балтийских стран и Польши.