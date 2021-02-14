Новак заявил о готовности «Северного потока – 2» на 95%
Строительство газопровода «Северный поток – 2» завершилось уже на 95%, заявил вице-премьер Александр Новак в эфире телеканала «Россия 1», передают «РИА Новости».
Новак также выразил уверенность в том, что трубопровод будет достроен до конца, несмотря на санкции США, поскольку в завершении строительства заинтересованы участвующие в нем иностранные компании. По словам вице-премьера, американская сторона, желающая продвигать свой СПГ на европейский рынок, использует нерыночные методы конкуренции.
«А если говорить о законодательстве, юридической стороне вопроса, этот проект абсолютно законен, соответствует всем требованиям европейского законодательства, поэтому и страны, которые участвуют в нем, они заинтересованы в реализации этого проекта», — добавил он.
19 января США ввели новые санкции в отношении России в рамках федерального закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA). Ограничения направлены на то, чтобы помешать достроить «Северный поток — 2», который американская сторона рассматривает как «угрозу энергетической безопасности» Европы. В черный список попали трубоукладчик газопровода «Фортуна», владеющая этим судном компания KVT-RUS, а также предприятие «Рустанкер» и нефтяные танкеры «Максим Горький» и «Сиерра».
США неоднократно вводили и ужесточали антироссийские санкции под разными предлогами. При этом глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, наоборот, заявил, что ЕС не может препятствовать строительству газопровода, так как это проект частных компаний. Тем не менее из-за угрозы ограничительных мер со стороны США от участия в проекте ранее отказался немецкий концерн Bilfinger SE. Швейцарская компания Zurich Insurance также подтвердила, что прекратила оказание подпадающих под санкции США страховых услуг в рамках проекта строительства газопровода.