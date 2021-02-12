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Госдеп назвал санкции против «Северного потока — 2» «важным инструментом»

Ведомости

Санкции США в отношении газопровода «Северный поток — 2» являются лишь одним из множества важных инструментов, сообщил представитель американского Госдепартамента.

«Мы будем мониторить деятельность по завершению строительства или сертификации газопровода и, если такая деятельность будет иметь место, принимать решение о применимости санкций. Санкции — это лишь один из многих важных инструментов», — сообщил представитель ведомства агентству ТАСС.

Таким образом в Госдепе отреагировали на публикацию немецкого издания Der Spiegel, где говорится, что представители Евросоюза (ЕС), компетентных министерств ФРГ совместно с экспертами по трансатлантическим отношениям обсуждают с США разработку «стратегического общего пакета» предложений, благодаря которым американские власти могли бы отказаться от санкции в отношении «Северного потока — 2».

19 января США ввели новые санкции в отношении России в рамках федерального закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA). Ограничения направлены на то, чтобы помешать достроить «Северный поток — 2», который американская сторона рассматривает как «угрозу энергетической безопасности» Европы. В «черный список» попали трубоукладчик газопровода «Фортуна», владеющая этим судном компания KVT-RUS, а также предприятие «Рустанкер» и нефтяные танкеры «Максим Горький» и «Сиерра».

США неоднократно вводили и ужесточали антироссийские санкции под разными предлогами. При этом глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, наоборот, заявил, что ЕС не может препятствовать строительству газопровода, так как это проект частных компаний. Тем не менее из-за угрозы ограничительных мер со стороны США от участия в проекте ранее отказался немецкий концерн Bilfinger SE. Швейцарская компания Zurich Insurance также подтвердила, что прекратила оказание подпадающих под санкции США страховых услуг в рамках проекта строительства газопровода.

«Северный поток — 2» — газопровод, идущий из России через Балтийское море в обход стран Балтии и Польши в Германию. Его мощность составит до 55 млрд куб. м газа в год, а общий объем инвестиций оценивается примерно в $8,5 млрд. Оператором газопровода выступает Nord Stream 2 AG, принадлежащий «Газпрому».

Ранее по теме: «Северный поток – 2» могут ввести в эксплуатацию в 2021 году

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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