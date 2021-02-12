Госдеп назвал санкции против «Северного потока — 2» «важным инструментом»

США неоднократно вводили и ужесточали антироссийские санкции под разными предлогами. При этом глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, наоборот, заявил, что ЕС не может препятствовать строительству газопровода, так как это проект частных компаний. Тем не менее из-за угрозы ограничительных мер со стороны США от участия в проекте ранее отказался немецкий концерн Bilfinger SE. Швейцарская компания Zurich Insurance также подтвердила, что прекратила оказание подпадающих под санкции США страховых услуг в рамках проекта строительства газопровода.