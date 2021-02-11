«Северный поток – 2» могут ввести в эксплуатацию в 2021 году
«Газпром» планирует ввести в эксплуатацию газопровод «Северный поток – 2» в 2021 г., сообщает ТАСС со ссылкой на презентацию к выступлению замначальника департамента импортозамещения технологий компании Владимира Вавилова на мероприятии «Использование научно-технического потенциала предприятий оборонно-промышленного комплекса в интересах нефтегазовой отрасли».
«Ввод в эксплуатацию газопровода "Северный поток – 2" может состояться в этом году», – говорится в сообщении.
Ранее компания-оператор проекта Nord Stream 2 уведомила, что строительство двух ниток газопровода в территориальных водах Дании планируется завершить до конца апреля 2021 г. Строительство «Северного потока – 2» было остановлено в конце 2019 г. из-за одобрения конгрессом США санкций против собственников судов-трубоукладчиков для проекта.
«Северный поток – 2» – газопровод, идущий из России в Германию по дну Балтийского моря в обход балтийских стран и Польши. Мощность газопровода будет доходить до 55 млрд куб. м. газа в год. Оператор «Северного потока – 2» – Nord Stream 2 AG – принадлежит «Газпрому».