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«Северный поток – 2» могут ввести в эксплуатацию в 2021 году

Ведомости

«Газпром» планирует ввести в эксплуатацию газопровод «Северный поток – 2» в 2021 г., сообщает ТАСС со ссылкой на презентацию к выступлению замначальника департамента импортозамещения технологий компании Владимира Вавилова на мероприятии «Использование научно-технического потенциала предприятий оборонно-промышленного комплекса в интересах нефтегазовой отрасли».

«Ввод в эксплуатацию газопровода "Северный поток – 2" может состояться в этом году», – говорится в сообщении.

Ранее компания-оператор проекта Nord Stream 2 уведомила, что строительство двух ниток газопровода в территориальных водах Дании планируется завершить до конца апреля 2021 г. Строительство «Северного потока – 2» было остановлено в конце 2019 г. из-за одобрения конгрессом США санкций против собственников судов-трубоукладчиков для проекта.

«Северный поток – 2» – газопровод, идущий из России в Германию по дну Балтийского моря в обход балтийских стран и Польши. Мощность газопровода будет доходить до 55 млрд куб. м. газа в год. Оператор «Северного потока – 2» – Nord Stream 2 AG – принадлежит «Газпрому».

Ранее по теме: Назван срок завершения строительства «Северного потока – 2» в водах Дании

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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