«Северный поток – 2» могут ввести в эксплуатацию в 2021 году

Ранее компания-оператор проекта Nord Stream 2 уведомила, что строительство двух ниток газопровода в территориальных водах Дании планируется завершить до конца апреля 2021 г. Строительство «Северного потока – 2» было остановлено в конце 2019 г. из-за одобрения конгрессом США санкций против собственников судов-трубоукладчиков для проекта.