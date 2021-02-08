Назван срок завершения строительства «Северного потока – 2» в водах Дании
Строительство двух ниток газопровода «Северный поток – 2» в территориальных водах Дании планируется завершить до конца апреля 2021 г., сообщает «Интерфакс» со ссылкой на уведомление компании-оператора проекта Nord Stream 2 AG на портале Датского агентства по мореплаванию.
«Строительство двух ниток газопровода "Северный поток – 2" в исключительной экономической зоне Дании планируется завершить до конца апреля 2021 года», – говорится в сообщении. В строительстве будут задействованы трубоукладчик «Фортуна» и строительные суда «Балтийский исследователь» и «Мурман». «Фортуна» возобновила строительство газопровода в датских водах 6 февраля.
Ранее пресс-служба Nord Stream 2 AG сообщала, что строительство части газопровода «Северный поток – 2» в территориальных водах Дании будет возобновлено с 15 января.
Строительство газопровода было остановлено в конце 2019 г. из-за одобрения конгрессом США санкций против собственников судов-трубоукладчиков для проекта. В Соединенных Штатах расценивают газопровод как «угрозу энергетической безопасности Европы».
«Северный поток – 2» – газопровод, идущий из России в Германию по дну Балтийского моря в обход балтийских стран и Польши. Мощность газопровода будет доходить до 55 млрд куб. м. газа в год. Оператор «Северного потока – 2» – Nord Stream 2 AG – принадлежит «Газпрому».