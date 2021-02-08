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Назван срок завершения строительства «Северного потока – 2» в водах Дании

Ведомости

Строительство двух ниток газопровода «Северный поток – 2» в территориальных водах Дании планируется завершить до конца апреля 2021 г., сообщает «Интерфакс» со ссылкой на уведомление компании-оператора проекта Nord Stream 2 AG на портале Датского агентства по мореплаванию.

«Строительство двух ниток газопровода "Северный поток – 2" в исключительной экономической зоне Дании планируется завершить до конца апреля 2021 года», – говорится в сообщении. В строительстве будут задействованы трубоукладчик «Фортуна» и строительные суда «Балтийский исследователь» и «Мурман». «Фортуна» возобновила строительство газопровода в датских водах 6 февраля.

Ранее пресс-служба Nord Stream 2 AG сообщала, что строительство части газопровода «Северный поток – 2» в территориальных водах Дании будет возобновлено с 15 января.

Строительство газопровода было остановлено в конце 2019 г. из-за одобрения конгрессом США санкций против собственников судов-трубоукладчиков для проекта. В Соединенных Штатах расценивают газопровод как «угрозу энергетической безопасности Европы».

«Северный поток – 2» – газопровод, идущий из России в Германию по дну Балтийского моря в обход балтийских стран и Польши. Мощность газопровода будет доходить до 55 млрд куб. м. газа в год. Оператор «Северного потока – 2» – Nord Stream 2 AG – принадлежит «Газпрому».

Ранее по теме: Оператор подтвердил возобновление укладки «Северного потока – 2» 15 января

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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