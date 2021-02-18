Лукашенко подтвердил встречу с Путиным на следующей неделе
Президент Белоруссии Александр Лукашенко 18 февраля подтвердил, что встретится в Сочи с российским лидером Владимиром Путиным на следующей неделе. Он опроверг информацию о намерении попросить у России дополнительный кредит в $3 млрд. Об этом сообщает «БелТА».
«Мы действительно с Путиным давно договорились, что в начале 20-х чисел февраля повстречаемся и поговорим по некоторым направлениям нашего сотрудничества», — сказал Лукашенко, не указав, однако, точной даты. Он также опроверг ранее появившуюся информацию, что во время визита будет обсуждаться вопрос выделения Минску кредита в $3 млрд.
«У нас, как всегда в России бывает, некоторые подхватят повестку, и вот "Лукашенко приедет аж $3 млрд просить". Нет, я не еду туда чего-то просить», — сказал Лукашенко. Он добавил, что, возможно, встретится также с зампредседателя Совбеза России Дмитрием Медведевым и обсудит с ним вопросы обороны и безопасности обеих стран.
Ранее газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщила, что Лукашенко намерен встретиться с Путиным в Сочи 22 или 25 февраля. Собеседники издания, близкие к Кремлю, добавили, что белорусский лидер намерен просить Россию о выделении дополнительного кредита на сумму $3 млрд и более и что этот вопрос практически решен российской стороной. Деньги Лукашенко якобы предложил выделить из средств на строительство БелАЭС и оставшихся неиспользованными. По данным российского Минфина на сентябрь 2020 г., Минск использовал только $4,5 млрд от $10 млрд, которые Москва дала на постройку атомной электростанции.
Позже Минфин Белоруссии не подтвердил планов взять у России кредит в $3 млрд, однако однозначно не опроверг этой информации.
В сентябре 2020 г. президент России Владимир Путин по итогам встречи с Лукашенко в Сочи объявил о решении выделить Минску кредит в $1,5 млрд. Позже в Кремле уточнили, что значительная часть этих средств пойдет на рефинансирование задолженности белорусской стороны перед Москвой. Первый транш российского государственного кредита в сумме, эквивалентной $500 млн, Минск получил в декабре. Второй транш в $500 млн должен поступить белорусской стороне в течение первого полугодия 2021 г.