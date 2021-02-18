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Лукашенко подтвердил встречу с Путиным на следующей неделе

Ведомости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 18 февраля подтвердил, что встретится в Сочи с российским лидером Владимиром Путиным на следующей неделе. Он опроверг информацию о намерении попросить у России дополнительный кредит в $3 млрд. Об этом сообщает «БелТА».

«Мы действительно с Путиным давно договорились, что в начале 20-х чисел февраля повстречаемся и поговорим по некоторым направлениям нашего сотрудничества», — сказал Лукашенко, не указав, однако, точной даты. Он также опроверг ранее появившуюся информацию, что во время визита будет обсуждаться вопрос выделения Минску кредита в $3 млрд.

«У нас, как всегда в России бывает, некоторые подхватят повестку, и вот "Лукашенко приедет аж $3 млрд просить". Нет, я не еду туда чего-то просить», — сказал Лукашенко. Он добавил, что, возможно, встретится также с зампредседателя Совбеза России Дмитрием Медведевым и обсудит с ним вопросы обороны и безопасности обеих стран.

Ранее газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщила, что Лукашенко намерен встретиться с Путиным в Сочи 22 или 25 февраля. Собеседники издания, близкие к Кремлю, добавили, что белорусский лидер намерен просить Россию о выделении дополнительного кредита на сумму $3 млрд и более и что этот вопрос практически решен российской стороной. Деньги Лукашенко якобы предложил выделить из средств на строительство БелАЭС и оставшихся неиспользованными. По данным российского Минфина на сентябрь 2020 г., Минск использовал только $4,5 млрд от $10 млрд, которые Москва дала на постройку атомной электростанции.

Позже Минфин Белоруссии не подтвердил планов взять у России кредит в $3 млрд, однако однозначно не опроверг этой информации.

В сентябре 2020 г. президент России Владимир Путин по итогам встречи с Лукашенко в Сочи объявил о решении выделить Минску кредит в $1,5 млрд. Позже в Кремле уточнили, что значительная часть этих средств пойдет на рефинансирование задолженности белорусской стороны перед Москвой. Первый транш российского государственного кредита в сумме, эквивалентной $500 млн, Минск получил в декабре. Второй транш в $500 млн должен поступить белорусской стороне в течение первого полугодия 2021 г.

Ранее по теме: Минфин Белоруссии не подтвердил планов взять у России кредит в $3 млрд

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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