Лукашенко подтвердил встречу с Путиным на следующей неделе

Ранее газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщила, что Лукашенко намерен встретиться с Путиным в Сочи 22 или 25 февраля. Собеседники издания, близкие к Кремлю, добавили, что белорусский лидер намерен просить Россию о выделении дополнительного кредита на сумму $3 млрд и более и что этот вопрос практически решен российской стороной. Деньги Лукашенко якобы предложил выделить из средств на строительство БелАЭС и оставшихся неиспользованными. По данным российского Минфина на сентябрь 2020 г., Минск использовал только $4,5 млрд от $10 млрд, которые Москва дала на постройку атомной электростанции.