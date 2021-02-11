Минфин Белоруссии не подтвердил планов взять у России кредит в $3 млрд

О том, что белорусский лидер во время намеченного на конец февраля визита в Сочи будет просить о выделении стране дополнительного кредита ранее сегодня сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. По словам собеседников агентства, речь идет о выделении в распоряжение Минска остатков от 10 млрд, выделенных в 2011 г. Москвой на строительство Белорусской АЭС. По данным российского Минфина, в сентябре 2020 г. Минск использовал только $4,5 млрд от этой суммы.