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Минфин Белоруссии не подтвердил планов взять у России кредит в $3 млрд

Ведомости

Министерство финансов Белоруссии не подтверждает информацию о намерении взять у России еще один кредит в размере $3 млрд, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе ведомства.

«Мы работаем в рамках ранее определенных договоренностей. Мы не подтверждаем эту информацию», — сказала пресс-секретарь белорусского Минфина Ирина Комар, комментируя ранее появившуюся информацию о намерении президента Белоруссии Александра Лукашенко просить Москву о новом кредите в $3 млрд.

О том, что белорусский лидер во время намеченного на конец февраля визита в Сочи будет просить о выделении стране дополнительного кредита ранее сегодня сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. По словам собеседников агентства, речь идет о выделении в распоряжение Минска остатков от 10 млрд, выделенных в 2011 г. Москвой на строительство Белорусской АЭС. По данным российского Минфина, в сентябре 2020 г. Минск использовал только $4,5 млрд от этой суммы.

По словам источников газеты, в том числе, в Кремле, вопрос о выделении средств Белоруссии считается практически решенным. Более того, сумму могут пересмотреть в пользу увеличения до $3,5 млрд.

В сентябре 2020 г. президент России Владимир Путин по итогам встречи с Лукашенко в Сочи объявил о решении выделить Минску кредит в $1,5 млрд. Позже в Кремле уточнили, что значительная часть этих средств пойдет на рефинансирование задолженности белорусской стороны перед Москвой. Первый транш российского государственного кредита в сумме, эквивалентной $500 млн, Минск получил в декабре. Второй транш в $500 млн должен поступить белорусской стороне в течение первого полугодия 2021 г.

Ранее по теме: «Коммерсантъ» узнал о намерении Лукашенко получить еще $3 млрд от России

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных