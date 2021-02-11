«Коммерсантъ» узнал о намерении Лукашенко получить еще $3 млрд от России
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в рамках визита в Сочи, который должен пройти до конца февраля, попросит Россию о выделении еще одного кредита в размере более $3 млрд. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
По словам собеседников издания, Лукашенко во время визита, который пройдет 22 или 25 февраля, хочет поднять вопрос о доступе к остатку средств, ранее выделенных Москвой на строительство Белорусской АЭС. Всего на строительство станции российская сторона выделила в 2011 г. $10 млрд. По данным российского Минфина на сентябрь 2020 г., Минск использовал только $4,5 млрд от этой суммы.
Собеседники газеты сообщают, что вопрос о выделении средств в Кремле принципиально уже решен. Более того, сумма может быть увеличена до $3,5 млрд.
Президент России Владимир Путин 14 сентября 2020 г. объявил о решении выделить Минску кредит в $1,5 млрд. Это было сделано после встречи в Сочи с белорусским президентом Александром Лукашенко. Позже в Кремле уточнили, что значительная часть этих средств пойдет на рефинансирование задолженности белорусской стороны перед Москвой. Также подчеркивалось, что Россия и впредь будет оказывать экономическую помощь Минску в рамках Союзного государства.
В конце декабря 2020 г. Белоруссия получила первый транш российского государственного кредита в сумме, эквивалентной $500 млн, сообщал Минфин республики. Второй транш в $500 млн должен поступить Минску в течение первого полугодия 2021 г.