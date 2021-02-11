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«Коммерсантъ» узнал о намерении Лукашенко получить еще $3 млрд от России

Ведомости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в рамках визита в Сочи, который должен пройти до конца февраля, попросит Россию о выделении еще одного кредита в размере более $3 млрд. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

По словам собеседников издания, Лукашенко во время визита, который пройдет 22 или 25 февраля, хочет поднять вопрос о доступе к остатку средств, ранее выделенных Москвой на строительство Белорусской АЭС. Всего на строительство станции российская сторона выделила в 2011 г. $10 млрд. По данным российского Минфина на сентябрь 2020 г., Минск использовал только $4,5 млрд от этой суммы.

Собеседники газеты сообщают, что вопрос о выделении средств в Кремле принципиально уже решен. Более того, сумма может быть увеличена до $3,5 млрд.

Президент России Владимир Путин 14 сентября 2020 г. объявил о решении выделить Минску кредит в $1,5 млрд. Это было сделано после встречи в Сочи с белорусским президентом Александром Лукашенко. Позже в Кремле уточнили, что значительная часть этих средств пойдет на рефинансирование задолженности белорусской стороны перед Москвой. Также подчеркивалось, что Россия и впредь будет оказывать экономическую помощь Минску в рамках Союзного государства.

В конце декабря 2020 г. Белоруссия получила первый транш российского государственного кредита в сумме, эквивалентной $500 млн, сообщал Минфин республики. Второй транш в $500 млн должен поступить Минску в течение первого полугодия 2021 г.

Ранее по теме: Минфин Белоруссии ожидает второй транш кредита от России в первом полугодии

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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