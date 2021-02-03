Минфин Белоруссии ожидает второй транш кредита от России в первом полугодии
Минфин Белоруссии планирует получить второй транш российского кредита размером $500 млн в первом полугодии текущего года, сообщает агентство «БелТА» со ссылкой на главу ведомства Юрия Селиверстова.
«В целом определено, что он (второй транш госкредита РФ. — Прим. БЕЛТА) придет в этом году. Пока планово настраиваемся на его получение в первом полугодии», — сказал он. При этом вопрос о получении второго транша в январе не ставился, подчеркнул Селиверстов.
Глава российского Минфина Антон Силуанов ранее говорил, что Россия планирует предоставить кредит Белоруссии в два этапа: в 2020 г. Минск может получить по $500 млн от государства и по линии Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР), еще $500 млн Россия предоставит в 2021 г. Министр пояснил, что Россия в среднем предоставляет кредиты на срок около 10 лет и будет руководствоваться этими сроками при подготовке условий предоставления заемных средств.
Президент России Владимир Путин 14 сентября 2020 г. объявил о решении выделить Минску кредит в $1,5 млрд. Это было сделано после встречи в Сочи с белорусским президентом Александром Лукашенко. Позже в Кремле уточнили, что значительная часть этих средств пойдет на рефинансирование задолженности белорусской стороны перед Москвой. Также подчеркивалось, что Россия и впредь будет оказывать экономическую помощь Минску в рамках Союзного государства.
В конце декабря 2020 г. Белоруссия получила первый транш российского государственного кредита в сумме, эквивалентной $500 млн, сообщал Минфин республики.