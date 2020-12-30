Белоруссия получила транш российского кредита на $500 млн
Белоруссия получила первый транш российского государственного кредита в сумме, эквивалентной $500 млн, говорится в сообщении на сайте Минфина республики.
«30 декабря 2020 г. на счет Министерства финансов поступили средства первого транша государственного финансового кредита в сумме, эквивалентной 0,5 млрд долларов США», — отмечается в сообщении.
Президент России Владимир Путин 14 сентября объявил о решении выделить Минску кредит в $1,5 млрд. Это было сделано после встречи в Сочи с белорусским президентом Александром Лукашенко. Позже в Кремле уточнили, что значительная часть этих средств пойдет на рефинансирование задолженности белорусской стороны перед Москвой. Также подчеркивалось, что Россия и впредь будет оказывать экономическую помощь Минску в рамках Союзного государства.
Позже кабмин одобрил проект соглашения о предоставлении Белоруссии кредита на $1 млрд в 2020-2021 гг.