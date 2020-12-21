Кабмин одобрил проект соглашения о предоставлении кредита Белоруссии на $1 млрд
Кабмин одобрил проект соглашения о предоставлении Белоруссии кредита на $1 млрд в 2020-2021 гг. Это следует из распоряжения, подписанного премьер-министром Михаилом Мишустиным.
Российская сторона предоставит кредит Белоруссии несколькими траншами.
«Одобрить представленный Минфином России согласованный с МИДом России, Минэкономразвития России и государственной корпорацией развития "ВЭБ.РФ" и предварительно проработанный с белорусской стороной проект соглашения между правительством России и правительством республики Беларусь о предоставлении правительству республики Беларусь государственного финансового кредита», — говорится в распоряжении, которое опубликовано на портале нормативных правовых актов.
Президент России Владимир Путин 14 сентября объявил о решении выделить Минску кредит в $1,5 млрд. Это было сделано после встречи в Сочи с белорусским президентом Александром Лукашенко. Позже в Кремле уточнили, что значительная часть этих средств пойдет на рефинансирование задолженности белорусской стороны перед Москвой. Также подчеркивалось, что Россия и впредь будет оказывать экономическую помощь Минску в рамках Союзного государства.
Глава Минфина Антон Силуанов ранее говорил, что Россия планирует предоставить кредит Белоруссии в два этапа: в 2020 г. Минск может получить по $500 млн от государства и по линии Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР), еще $500 млн Россия предоставит в 2021 г. Министр пояснил, что Россия в среднем предоставляет кредиты на срок около 10 лет и будет руководствоваться этими сроками при подготовке условий предоставления заемных средств.