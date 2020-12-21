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Кабмин одобрил проект соглашения о предоставлении кредита Белоруссии на $1 млрд

Ведомости

Кабмин одобрил проект соглашения о предоставлении Белоруссии кредита на $1 млрд в 2020-2021 гг. Это следует из распоряжения, подписанного премьер-министром Михаилом Мишустиным. 

Российская сторона предоставит кредит Белоруссии несколькими траншами. 

«Одобрить представленный Минфином России согласованный с МИДом России, Минэкономразвития России и государственной корпорацией развития "ВЭБ.РФ" и предварительно проработанный с белорусской стороной проект соглашения между правительством России и правительством республики Беларусь о предоставлении правительству республики Беларусь государственного финансового кредита», — говорится в распоряжении, которое опубликовано на портале нормативных правовых актов. 

Президент России Владимир Путин 14 сентября объявил о решении выделить Минску кредит в $1,5 млрд. Это было сделано после встречи в Сочи с белорусским президентом Александром Лукашенко. Позже в Кремле уточнили, что значительная часть этих средств пойдет на рефинансирование задолженности белорусской стороны перед Москвой. Также подчеркивалось, что Россия и впредь будет оказывать экономическую помощь Минску в рамках Союзного государства.

Глава Минфина Антон Силуанов ранее говорил, что Россия планирует предоставить кредит Белоруссии в два этапа: в 2020 г. Минск может получить по $500 млн от государства и по линии Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР), еще $500 млн Россия предоставит в 2021 г. Министр пояснил, что Россия в среднем предоставляет кредиты на срок около 10 лет и будет руководствоваться этими сроками при подготовке условий предоставления заемных средств.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных