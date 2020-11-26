Лукашенко заявил о готовности выстраивать близкие отношения с Россией

«Что касается белорусско-российских отношений, то, наверное, нам надо, может быть, не о какой-то перезагрузке говорить, но об усилении, интенсификации наших отношений. Тезис абсолютно напрашивается — и не просто тезис, а практика. Я хочу, чтобы вы понимали и знали, что мы к этому готовы», — сказал Лукашенко на встрече в Минске.