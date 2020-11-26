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Лукашенко заявил о готовности выстраивать близкие отношения с Россией

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым заявил о необходимости усиления и интенсификации отношений двух стран, сообщает ТАСС.

«Что касается белорусско-российских отношений, то, наверное, нам надо, может быть, не о какой-то перезагрузке говорить, но об усилении, интенсификации наших отношений. Тезис абсолютно напрашивается — и не просто тезис, а практика. Я хочу, чтобы вы понимали и знали, что мы к этому готовы», — сказал Лукашенко на встрече в Минске.

По его словам, Москве и Минску «никуда не деться» от очень тесных и дружеских отношений. Лукашенко подчеркнул, что всегда поддерживал тезис о том, Белоруссия хочет иметь «не просто добрососедские, а очень близкие братские отношения с Россией». Просто не всегда, слушая его, «это хотели подчеркивать и повторять, особенно в России», отметил белорусский лидер.

«Видимо, кому-то это было невыгодно. Но время показало, что нам никуда не деться от очень тесных и дружеских отношений. Уверен, что этого сегодня руководство России как раз хочет и предпочитает такие отношения», — добавил глава республики.

Президент России Владимир Путин 14 сентября во время встречи с Лукашенко в Сочи объявил о решении выделить Минску кредит в $1,5 млрд. Позже в Кремле уточнили, что значительная часть этих средств пойдет на рефинансирование задолженности белорусской стороны перед Москвой. Также подчеркивалось, что Россия и впредь будет оказывать экономическую помощь Минску в рамках Союзного государства.

20 ноября белорусский лидер заявил, что Россия предоставила Белоруссии отсрочку по уплате в 2020 г. $1 млрд госдолга.

Ранее по теме: Лукашенко заявил о договоренности с Москвой об отсрочке уплаты долга на $1 млрд

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных