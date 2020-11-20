Лукашенко заявил о договоренности с Москвой об отсрочке уплаты долга на $1 млрд
Россия предоставила Белоруссии отсрочку по уплате в 2020 г. $1 млрд госдолга, заявил президент республики Александр Лукашенко во время посещения «Гомсельмаша».
«Мы договорились недавно с россиянами, что миллиард долларов мы им в этом году не платим (они отложили наши долги). Пятьсот миллионов долларов мы у них заимствовали через Евразийский банк. Я думал, поддержим машиностроение и прочее. А ничего подобного, все пятьсот миллионов я пока держу и финансирую лечение людей от ковида. Здоровье людей — главное, и никуда от этого не денешься. Поэтому где-то надо потерпеть, сжав зубы, — уж очень непростой будет следующий год», — сказал он (цитата по пресс-службе Лукашенко).
Президент России Владимир Путин 14 сентября объявил о решении выделить Минску кредит в $1,5 млрд. Это было сделано во время встречи в Сочи с белорусским президентом Александром Лукашенко. Позже в Кремле уточнили, что значительная часть этих средств пойдет на рефинансирование задолженности белорусской стороны перед Москвой. Также подчеркивалось, что Россия и впредь будет оказывать экономическую помощь Минску в рамках Союзного государства.
Глава Минфина Антон Силуанов ранее говорил, что Россия планирует предоставить кредит Белоруссии в два этапа: в 2020 г. Минск может получить по $500 млн от государства и по линии Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР), еще $500 млн Россия предоставит в 2021 г. Министр пояснил, что Россия в среднем предоставляет кредиты на срок около 10 лет и будет руководствоваться этими сроками при подготовке условий предоставления заемных средств.