Лукашенко заявил о договоренности с Москвой об отсрочке уплаты долга на $1 млрд

«Мы договорились недавно с россиянами, что миллиард долларов мы им в этом году не платим (они отложили наши долги). Пятьсот миллионов долларов мы у них заимствовали через Евразийский банк. Я думал, поддержим машиностроение и прочее. А ничего подобного, все пятьсот миллионов я пока держу и финансирую лечение людей от ковида. Здоровье людей — главное, и никуда от этого не денешься. Поэтому где-то надо потерпеть, сжав зубы, — уж очень непростой будет следующий год», — сказал он (цитата по пресс-службе Лукашенко).