Лукашенко рассказал о работе американских спецслужб в Киеве и Варшаве

«США — они под Варшавой центр создали, а сейчас в Киеве создали. Мы с россиянами, разведки наша и российская, поработали, увидели эти центры. Ни одного поляка там нет. Это только территория. Там все американцы сидят — умные, талантливые, способные люди», — сказал глава республики (цитата по «БелТА»).