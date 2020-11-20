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Лукашенко рассказал о работе американских спецслужб в Киеве и Варшаве

Ведомости

Разведслужбы России и Белоруссии обнаружили в Киеве и под Варшавой центры американских спецслужб, заявил журналистам в ходе посещения ОАО «Гомсельмаш» белорусский президент Александр Лукашенко.

«США — они под Варшавой центр создали, а сейчас в Киеве создали. Мы с россиянами, разведки наша и российская, поработали, увидели эти центры. Ни одного поляка там нет. Это только территория. Там все американцы сидят — умные, талантливые, способные люди», — сказал глава республики (цитата по «БелТА»).

Лукашенко заявил, что США «качают всю планету» через интернет, используя для этого «современные технологии». По его словам, американцы «вмешались в чужие выборы», потому что Белоруссия стоит им «поперек горла».

Глава республики призвал людей проверять информацию, которую они читают в каких-либо источниках. Он также добавил, что на следующей неделе будут раскрыты подробности «последних сливов» в Telegram-каналах, в том числе связанные с гибелью участника акции протеста Романа Бондаренко.

Лукашенко непрерывно занимает пост президента Белоруссии с 1994 г. По итогам последних выборов, состоявшихся 9 августа, срок его полномочий был продлен еще на пять лет. После объявления результатов голосования, согласно которым действующего лидера поддержало 80,08% избирателей, в стране начались протесты, продолжающиеся до сих пор.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных