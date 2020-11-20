Лукашенко рассказал о работе американских спецслужб в Киеве и Варшаве
Разведслужбы России и Белоруссии обнаружили в Киеве и под Варшавой центры американских спецслужб, заявил журналистам в ходе посещения ОАО «Гомсельмаш» белорусский президент Александр Лукашенко.
«США — они под Варшавой центр создали, а сейчас в Киеве создали. Мы с россиянами, разведки наша и российская, поработали, увидели эти центры. Ни одного поляка там нет. Это только территория. Там все американцы сидят — умные, талантливые, способные люди», — сказал глава республики (цитата по «БелТА»).
Лукашенко заявил, что США «качают всю планету» через интернет, используя для этого «современные технологии». По его словам, американцы «вмешались в чужие выборы», потому что Белоруссия стоит им «поперек горла».
Глава республики призвал людей проверять информацию, которую они читают в каких-либо источниках. Он также добавил, что на следующей неделе будут раскрыты подробности «последних сливов» в Telegram-каналах, в том числе связанные с гибелью участника акции протеста Романа Бондаренко.
Лукашенко непрерывно занимает пост президента Белоруссии с 1994 г. По итогам последних выборов, состоявшихся 9 августа, срок его полномочий был продлен еще на пять лет. После объявления результатов голосования, согласно которым действующего лидера поддержало 80,08% избирателей, в стране начались протесты, продолжающиеся до сих пор.