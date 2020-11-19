В третий пакет санкций ЕС против Белоруссии попадет близкий к Александру Лукашенко бизнес

При этом эксперт отметил, что крупнейшие белорусские предприятия государственные, поэтому не совсем понятно, кого Боррель имеет в виду под «частным бизнесом». Попадающие под санкции организации, связанные с Лукашенко, скорее всего, являются силовыми ведомствами и правительственными структурами Белоруссии, подчеркнул Тимофеев. «Санкционная политика ЕС – это сигнал, что Брюссель недоволен происходящим в Белоруссии, расценивает это как ухудшение ситуации, показывает, что дальше могут быть более жесткие меры. Они [европейские политики] давали предупредительные выстрелы, сейчас дали предупредительную очередь», – описывает эксперт политику ЕС. Тимофеев также полагает, что в ближайшее время не стоит ждать более жестких санкций от ЕС: «Для более жестких мер требуется новый внутриполитический кризис в Белоруссии. В текущих условиях я не думаю, что они пойдут на блокирование системообразующих белорусских предприятий». По словам бывшего сотрудника спецслужб, в Белоруссии есть несколько крупных по местным меркам частных бизнесменов, «назначенных» Лукашенко на свои должности, возможно, под санкции попадет кто-то из них.