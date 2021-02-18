Песков назвал точную дату встречи Путина и Лукашенко
Встреча президента России Владимира Путина с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Сочи состоится 22 февраля, заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Встреча будет на следующей неделе, она будет 22 февраля. Два президента встретятся, можно ожидать весьма продолжительные переговоры», — сказал Песков (цитата по ТАСС). Тематику переговоров он не уточнил.
Ранее Лукашенко подтвердил, что встретится с Путиным в «начале 20-х чисел февраля», однако не указал точной даты. Кроме того, белорусский лидер опроверг ранее появившуюся информацию о том, что на переговорах в Сочи он будет просить российскую сторону о выделении Минску кредита в $3 млрд. 22 февраля в качестве одной из возможных дат визита Лукашенко называла газета «Коммерсантъ», анонсировавшая также просьбу президентом Белоруссии крупного объема денежных средств от Москвы.
В материале издания со ссылкой на источники говорилось, что Минск хочет воспользоваться остатком в $5,5 млрд от $10 млрд, которые Москва в 2010 г. дала на постройку атомной электростанции в стране (БелАЭС). Собеседники газеты также говорили, что в Кремле считают вопрос о кредите уже решенным и рассматривают возможность увеличить сумму. В Минфине Белоруссии тогда заявили об отсутствии планов брать у России новый заем.
В сентябре 2020 г. президент Путин по итогам встречи с Лукашенко в Сочи объявил о решении выделить Минску кредит в $1,5 млрд. Позже в Кремле уточнили, что значительная часть этих средств пойдет на рефинансирование задолженности белорусской стороны перед Москвой. Первый транш российского государственного кредита в сумме, эквивалентной $500 млн, Минск получил в декабре. Второй транш в $500 млн должен поступить белорусской стороне в течение первого полугодия 2021 г.