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Песков назвал точную дату встречи Путина и Лукашенко

Ведомости

Встреча президента России Владимира Путина с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Сочи состоится 22 февраля, заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Встреча будет на следующей неделе, она будет 22 февраля. Два президента встретятся, можно ожидать весьма продолжительные переговоры», — сказал Песков (цитата по ТАСС). Тематику переговоров он не уточнил.

Ранее Лукашенко подтвердил, что встретится с Путиным в «начале 20-х чисел февраля», однако не указал точной даты. Кроме того, белорусский лидер опроверг ранее появившуюся информацию о том, что на переговорах в Сочи он будет просить российскую сторону о выделении Минску кредита в $3 млрд. 22 февраля в качестве одной из возможных дат визита Лукашенко называла газета «Коммерсантъ», анонсировавшая также просьбу президентом Белоруссии крупного объема денежных средств от Москвы.

В материале издания со ссылкой на источники говорилось, что Минск хочет воспользоваться остатком в $5,5 млрд от $10 млрд, которые Москва в 2010 г. дала на постройку атомной электростанции в стране (БелАЭС). Собеседники газеты также говорили, что в Кремле считают вопрос о кредите уже решенным и рассматривают возможность увеличить сумму. В Минфине Белоруссии тогда заявили об отсутствии планов брать у России новый заем.

В сентябре 2020 г. президент Путин по итогам встречи с Лукашенко в Сочи объявил о решении выделить Минску кредит в $1,5 млрд. Позже в Кремле уточнили, что значительная часть этих средств пойдет на рефинансирование задолженности белорусской стороны перед Москвой. Первый транш российского государственного кредита в сумме, эквивалентной $500 млн, Минск получил в декабре. Второй транш в $500 млн должен поступить белорусской стороне в течение первого полугодия 2021 г.

Ранее по теме: Лукашенко подтвердил встречу с Путиным на следующей неделе

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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