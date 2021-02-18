Песков назвал точную дату встречи Путина и Лукашенко

Ранее Лукашенко подтвердил, что встретится с Путиным в «начале 20-х чисел февраля», однако не указал точной даты. Кроме того, белорусский лидер опроверг ранее появившуюся информацию о том, что на переговорах в Сочи он будет просить российскую сторону о выделении Минску кредита в $3 млрд. 22 февраля в качестве одной из возможных дат визита Лукашенко называла газета «Коммерсантъ», анонсировавшая также просьбу президентом Белоруссии крупного объема денежных средств от Москвы.