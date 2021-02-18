Украина выдвинула обвинения против замминистра обороны России

В ведомстве считают, что Картаполов действовал в сговоре с другими лицами из руководства ВС РФ. Кроме того, по версии следствия, в августе 2014 г. он обеспечивал планирование и управление российскими подразделениями во время их вторжения на территорию Украины, участвовал в организации «вероломного убийства» местных солдат возле города Иловайск во время их выхода «зеленым коридором», а также обеспечивал последующую вооруженную оккупацию других населенных пунктов Донбасса.