Украина выдвинула обвинения против замминистра обороны России
Служба безопасности Украины (СБУ) выдвинула обвинение по нескольким статьям Уголовного кодекса страны заместителю министра обороны России, начальнику Главного военно-политического управления Вооруженных Сил (ВС) России, генерал-полковнику Андрею Картаполову. Об этом ведомство сообщило на своей официальной странице в Facebook.
Картаполова подозревают в посягательстве на территориальную целостность и безопасности Украины (ч. 3 ст. 110), ведении агрессивной войны (ч. 2 ст. 437) и нарушении законов и обычаев войны в сочетании с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438).
«Андрей Картаполов в январе-феврале 2015 года, занимая должность начальника Главного оперативного управления – заместителя начальника Генерального штаба ВС РФ, осуществлял планирование и координацию действий подразделений вооруженных сил государства-агрессора и подконтрольных им незаконных вооруженных формирований по захвату города Дебальцево и прилегающих к нему населенных пунктов», — сказано в заявлении СБУ.
В ведомстве считают, что Картаполов действовал в сговоре с другими лицами из руководства ВС РФ. Кроме того, по версии следствия, в августе 2014 г. он обеспечивал планирование и управление российскими подразделениями во время их вторжения на территорию Украины, участвовал в организации «вероломного убийства» местных солдат возле города Иловайск во время их выхода «зеленым коридором», а также обеспечивал последующую вооруженную оккупацию других населенных пунктов Донбасса.
В СБУ отметили, что в досудебном расследовании дела задействована украинская Генпрокуратура. В сообщении также говорится, что за деяния, в которых обвиняют Картаполова, предусмотрено наказание в виде пожизненного лишения свободы.
Россия не раз опровергала доводы украинской стороны о том, что в боевых действиях в Донбассе были задействованы кадровые российские военные, подчеркивая отсутствие доказательств, которые бы подкрепили такие обвинения. При этом Москва продолжает оказывать гуманитарную помощь жителям Донбасса, которые оказались отрезаны от Украины.