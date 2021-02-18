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Украина выдвинула обвинения против замминистра обороны России

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Служба безопасности Украины (СБУ) выдвинула обвинение по нескольким статьям Уголовного кодекса страны заместителю министра обороны России, начальнику Главного военно-политического управления Вооруженных Сил (ВС) России, генерал-полковнику Андрею Картаполову. Об этом ведомство сообщило на своей официальной странице в Facebook.

Картаполова подозревают в посягательстве на территориальную целостность и безопасности Украины (ч. 3 ст. 110), ведении агрессивной войны (ч. 2 ст. 437) и нарушении законов и обычаев войны в сочетании с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438).

«Андрей Картаполов в январе-феврале 2015 года, занимая должность начальника Главного оперативного управления – заместителя начальника Генерального штаба ВС РФ, осуществлял планирование и координацию действий подразделений вооруженных сил государства-агрессора и подконтрольных им незаконных вооруженных формирований по захвату города Дебальцево и прилегающих к нему населенных пунктов», — сказано в заявлении СБУ.

В ведомстве считают, что Картаполов действовал в сговоре с другими лицами из руководства ВС РФ. Кроме того, по версии следствия, в августе 2014 г. он обеспечивал планирование и управление российскими подразделениями во время их вторжения на территорию Украины, участвовал в организации «вероломного убийства» местных солдат возле города Иловайск во время их выхода «зеленым коридором», а также обеспечивал последующую вооруженную оккупацию других населенных пунктов Донбасса.

В СБУ отметили, что в досудебном расследовании дела задействована украинская Генпрокуратура. В сообщении также говорится, что за деяния, в которых обвиняют Картаполова, предусмотрено наказание в виде пожизненного лишения свободы.

Россия не раз опровергала доводы украинской стороны о том, что в боевых действиях в Донбассе были задействованы кадровые российские военные, подчеркивая отсутствие доказательств, которые бы подкрепили такие обвинения. При этом Москва продолжает оказывать гуманитарную помощь жителям Донбасса, которые оказались отрезаны от Украины.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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