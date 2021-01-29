Песков заявил об отсутствии в повестке Кремля вопроса присоединения Донбасса
Вопрос присоединения Донбасса к России не стоит в повестке дня Кремля, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя высказывание главного редактора телеканала RT Маргариты Симоньян.
Накануне Симоньян на форуме «Русский Донбасс» в Донецке призвала Россию «забрать Донбасс домой». «Люди Донбасса хотят жить у себя дома и быть частью нашей великой, щедрой Родины. И мы обязаны им это обеспечить. Россия, матушка, забери Донбасс домой», — сказала Симоньян.
По словам Пескова, Симоньян является медиаменеджером и журналистом и никоим образом не может быть выразителем официальной позиции России. «Россия занимает последовательную ответственную позицию по защите интересов русскоязычного населения Донбасса и продолжит защищать русских. Вот что можно сказать по этому поводу». По его словам, ни прямо, ни косвенно этого вопроса [о присоединении Донбасса] в повестке не стоит».
Ранее первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что Украина не готова к возвращению Донбасса военным путем, по крайней мере, в ближайшее время. Он назвал четыре этапа реинтеграции Донбасса: прекращение войны, проведение выборов на не подконтрольных Киеву территориях, формирование исполнительной власти на этих территориях, принятие пакета законов экономического характера, включая те, которые создают условия для инвестиций и бизнеса.
В сентябре 2014 г. трехсторонней контактной группой (уполномоченные России, Украины и ОБСЕ) были подписаны первые минские соглашения, окончившие активную часть боевых действий на юго-востоке Украины. Вторые минские соглашения остановили эскалацию конфликта в феврале 2015 г. в районе Дебальцево. Переговоры в рамках контактной группы идут до сих пор.