Песков заявил об отсутствии в повестке Кремля вопроса присоединения Донбасса

По словам Пескова, Симоньян является медиаменеджером и журналистом и никоим образом не может быть выразителем официальной позиции России. «Россия занимает последовательную ответственную позицию по защите интересов русскоязычного населения Донбасса и продолжит защищать русских. Вот что можно сказать по этому поводу». По его словам, ни прямо, ни косвенно этого вопроса [о присоединении Донбасса] в повестке не стоит».