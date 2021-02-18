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МИД сообщил о высылке эстонского дипломата

Ведомости

Россия в ответ на объявление своего дипломата в Таллине персоной нон грата высылает сотрудника посольства Эстонии в Москве, сообщила в ходе брифинга официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

«Был вызван посол Эстонии в Москве, выразили решительный протест и объявили о высылке одного из дипломатов эстонского дипломатического представительства. Еще раз хотела бы подчеркнуть: это не наша инициатива, но наши ответные действия», — сказала она.

По словам Захаровой, российский дипломат, о котором идет речь, занимался вопросами культуры и образования. Решение нового правительства Эстонии относительно него представитель МИД назвала безосновательным и предположила, что это было сделано, чтобы «показать лояльность перед своими кураторами в Вашингтоне и Брюсселе».

Захарова добавила, что враждебность Эстонии к России «ничем не спровоцирована». Она подчеркнула, что Москва, наоборот, ведет последовательную работу по развитию добрососедских связей с приграничными государствами. 

Ранее парламент Эстонии призвал Евросоюз усилить санкции против России, чтобы заставить ее соблюдать международные обязательства. Также депутаты потребовали от Москвы освободить задержанных в ходе мирных протестов граждан, в том числе Алексея Навального. Российское посольство в Эстонии в ответ на это заявило, что авторы инициативы «основательно погрязли в болоте русофобии».

Ранее по теме: Посольство России ответило на призыв парламента Эстонии ввести новые санкции

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных