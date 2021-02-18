МИД сообщил о высылке эстонского дипломата
Россия в ответ на объявление своего дипломата в Таллине персоной нон грата высылает сотрудника посольства Эстонии в Москве, сообщила в ходе брифинга официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.
«Был вызван посол Эстонии в Москве, выразили решительный протест и объявили о высылке одного из дипломатов эстонского дипломатического представительства. Еще раз хотела бы подчеркнуть: это не наша инициатива, но наши ответные действия», — сказала она.
По словам Захаровой, российский дипломат, о котором идет речь, занимался вопросами культуры и образования. Решение нового правительства Эстонии относительно него представитель МИД назвала безосновательным и предположила, что это было сделано, чтобы «показать лояльность перед своими кураторами в Вашингтоне и Брюсселе».
Захарова добавила, что враждебность Эстонии к России «ничем не спровоцирована». Она подчеркнула, что Москва, наоборот, ведет последовательную работу по развитию добрососедских связей с приграничными государствами.
Ранее парламент Эстонии призвал Евросоюз усилить санкции против России, чтобы заставить ее соблюдать международные обязательства. Также депутаты потребовали от Москвы освободить задержанных в ходе мирных протестов граждан, в том числе Алексея Навального. Российское посольство в Эстонии в ответ на это заявило, что авторы инициативы «основательно погрязли в болоте русофобии».