Захарова назвала учения США в Черном море угрозой миру

«Для всех очевидно, что учения носят антироссийскую направленность. Проходят они у самых границ нашей страны, а конкретно вблизи нашего черноморского побережья, и тем самым угрожают миру и стабильности. Такое впечатление, что американскому Шестому флоту в Черном море не терпится найти врага. Но это делают они зря», — сказала Захарова.