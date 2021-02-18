Захарова назвала учения США в Черном море угрозой миру
Совместные учения США и Турции, которые прошли в акватории Черного моря 9 февраля, имеют антироссийскую направленность и угрожают миру и стабильности, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».
«Для всех очевидно, что учения носят антироссийскую направленность. Проходят они у самых границ нашей страны, а конкретно вблизи нашего черноморского побережья, и тем самым угрожают миру и стабильности. Такое впечатление, что американскому Шестому флоту в Черном море не терпится найти врага. Но это делают они зря», — сказала Захарова.
Она напомнила, что 9 февраля группа американских и турецких кораблей при поддержке авиации провела в акватории Черного моря совместные учения по поиску и обнаружению подводной лодки условного противника.
Заявления чиновников Пентагона и Госдепартамента США о том, что учения «способствуют укреплению безопасности в Европе», являются провокационными. Для достижения этих целей необходимо способствовать реализации Украиной минских соглашений, подчеркнула Захарова.
Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что предложит на видеоконференции 17-18 февраля расширить финансирование военной деятельности альянса у российских границ. Столтенберг также говорил, что усиление присутствия НАТО в Черном море является ответом на действия России.