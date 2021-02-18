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Захарова назвала учения США в Черном море угрозой миру

Ведомости

Совместные учения США и Турции, которые прошли в акватории Черного моря 9 февраля, имеют антироссийскую направленность и угрожают миру и стабильности, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».

«Для всех очевидно, что учения носят антироссийскую направленность. Проходят они у самых границ нашей страны, а конкретно вблизи нашего черноморского побережья, и тем самым угрожают миру и стабильности. Такое впечатление, что американскому Шестому флоту в Черном море не терпится найти врага. Но это делают они зря», — сказала Захарова. 

Она напомнила, что 9 февраля группа американских и турецких кораблей при поддержке авиации провела в акватории Черного моря совместные учения по поиску и обнаружению подводной лодки условного противника. 

Заявления чиновников Пентагона и Госдепартамента США о том, что учения «способствуют укреплению безопасности в Европе», являются провокационными. Для достижения этих целей необходимо способствовать реализации Украиной минских соглашений, подчеркнула Захарова. 

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что предложит на видеоконференции 17-18 февраля расширить финансирование военной деятельности альянса у российских границ. Столтенберг также говорил, что усиление присутствия НАТО в Черном море является ответом на действия России.

Ранее по теме: НАТО хочет расширить финансирование военной деятельности у границ России

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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