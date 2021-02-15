НАТО хочет расширить финансирование военной деятельности у границ России
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что предложит на видеоконференции 17-18 февраля расширить финансирование военной деятельности альянса у российских границ, передает ТАСС.
«Я намерен предложить расширить финансирование нашей основной деятельности по сдерживанию и обороне. Это позволит поддержать развертывание наших сил и боевых групп на восточном фланге альянса», – сказал Столтенберг на пресс-конференции.
Ранее Столтенберг заявил, что усиление присутствия военного альянса НАТО в Черном море является ответом на действия России.
Позже министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий предложил использовать для операций альянса воздушное пространство в Симферопольском районе полетной информации. Он выразил надежду на поддержку НАТО в мониторинге воздушной ситуации вдоль границы с Россией.