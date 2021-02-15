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НАТО хочет расширить финансирование военной деятельности у границ России

Ведомости

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что предложит на видеоконференции 17-18 февраля расширить финансирование военной деятельности альянса у российских границ, передает ТАСС.

«Я намерен предложить расширить финансирование нашей основной деятельности по сдерживанию и обороне. Это позволит поддержать развертывание наших сил и боевых групп на восточном фланге альянса», – сказал Столтенберг на пресс-конференции.

Ранее Столтенберг заявил, что усиление присутствия военного альянса НАТО в Черном море является ответом на действия России.

Позже министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий предложил использовать для операций альянса воздушное пространство в Симферопольском районе полетной информации. Он выразил надежду на поддержку НАТО в мониторинге воздушной ситуации вдоль границы с Россией.

Ранее по теме: Украина предложила НАТО использовать воздушное пространство Крыма

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных