Украина предложила НАТО использовать воздушное пространство Крыма
Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий предложил заместителю генерального секретаря НАТО по вопросам оборонной политики и планирования Патрику Тернеру использовать для операций альянса воздушное пространство над Крымом, сообщила пресс-служба министерства.
«Мы предлагаем использовать эту часть воздушного пространства для воздушных операций НАТО по транспортировке войск, оборудования, грузов и тому подобное. Надеемся на поддержку НАТО в мониторинге воздушной ситуации вдоль границы с Россией », — сказал Криклий в ходе переговоров с Тернером.
Он отметил, что Украина придерживается курса на интеграцию в евроатлантические системы коллективной безопасности, и одним из важных направлений такой интеграции является участие страны в программе НАТО по обмену данными о воздушном движении. «В современных условиях важно усиливать контроль гражданского воздушного движения и реагировать на кризисные ситуации в районе Черного моря и зоны АТО», — подчеркнул министр.
9 февраля генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе пресс-конференции с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем заявил, что усиление присутствия военного альянса в Черном море является ответом на действия России.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию страны в 2021 г. Документ также содержит план участия украинских военных в 17 многонациональных учениях за пределами страны, в том числе при участии стран НАТО и Грузии.