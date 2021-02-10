Украина предложила НАТО использовать воздушное пространство Крыма

Он отметил, что Украина придерживается курса на интеграцию в евроатлантические системы коллективной безопасности, и одним из важных направлений такой интеграции является участие страны в программе НАТО по обмену данными о воздушном движении. «В современных условиях важно усиливать контроль гражданского воздушного движения и реагировать на кризисные ситуации в районе Черного моря и зоны АТО», — подчеркнул министр.