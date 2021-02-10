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Украина предложила НАТО использовать воздушное пространство Крыма

Ведомости

Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий предложил заместителю генерального секретаря НАТО по вопросам оборонной политики и планирования Патрику Тернеру использовать для операций альянса воздушное пространство над Крымом, сообщила пресс-служба министерства.

«Мы предлагаем использовать эту часть воздушного пространства для воздушных операций НАТО по транспортировке войск, оборудования, грузов и тому подобное. Надеемся на поддержку НАТО в мониторинге воздушной ситуации вдоль границы с Россией », — сказал Криклий в ходе переговоров с Тернером. 

Он отметил, что Украина придерживается курса на интеграцию в евроатлантические системы коллективной безопасности, и одним из важных направлений такой интеграции является участие страны в программе НАТО по обмену данными о воздушном движении. «В современных условиях важно усиливать контроль гражданского воздушного движения и реагировать на кризисные ситуации в районе Черного моря и зоны АТО», — подчеркнул министр.

9 февраля генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе пресс-конференции с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем заявил, что усиление присутствия военного альянса в Черном море является ответом на действия России. 

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию страны в 2021 г. Документ также содержит план участия украинских военных в 17 многонациональных учениях за пределами страны, в том числе при участии стран НАТО и Грузии. 

Ранее по теме: Столтенберг назвал причины усиления НАТО в Черном море

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных