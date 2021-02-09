Столтенберг назвал причины усиления НАТО в Черном море
Усиление присутствия военного альянса НАТО в Черном море является ответом на действия России, организация придает большое стратегическое значение региону, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе пресс-конференции с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем.
«Мы видим серьезное усиление России в Черном море», — заявил Столтенберг, слова которого приводит пресс-служба альянса.
«НАТО увеличило свое присутствие в регионе Черного моря за счет военно-морских сил. Только в последние несколько недель в Черное море отправились три корабля ВМС США, некоторые из них участвуют в совместных с ВМС Украины учениях», — добавил генеральный секретарь организации.
По словам Столтенберга, НАТО увеличила и свое присутствие в воздухе и отправила дополнительные войска в регион Черного моря.
«НАТО увеличило свое военное присутствие в Черноморском регионе, потому что мы признаем большое стратегическое значение этого региона для всех союзников по НАТО, но также, конечно, для нашего близкого партнера, Украины», — резюмировал он.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию страны в 2021 г. Документ также содержит план участия украинских военных в 17 многонациональных учениях за пределами страны, в том числе при участии стран НАТО и Грузии.