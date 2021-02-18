Bloomberg назвал возможную цель новых антироссийских санкций ЕС
Новый пакет санкций, которые готовит Евросоюз (ЕС) из-за ситуации вокруг основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; включен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексея Навального, будет направлен против российских чиновников и организаций, которые непосредственно связаны с его делом. Меры вряд ли затронут крупный бизнес, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
Подобное решение издание объяснило нежеланием некоторых стран-участниц ЕС полностью «сжигать мосты» с Москвой. Кроме того, существуют опасения, что скандалом воспользуется Китай, чтобы увеличить свое влияние на Россию.
Договоренности по вопросу введения антироссийских санкций представители государств, входящих в ЕС, могут достичь на встрече 22 февраля. 11 февраля Bloomberg сообщил, что послы ЕС приступили к обсуждению вопроса об антироссийских санкциях и единогласно поддержали данную инициативу. В этом случае, отмечает агентство, возможные ограничительные меры могут быть одобрены уже в марте этого года.
4-6 февраля верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель посетил Москву и встретился с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. В ходе своего визита в Москву европейский политик требовал от российских властей освободить Навального. 2 февраля тот был осужден на 3,5 года колонии общего режима за несоблюдение условий испытательного срока по делу «Ив Роше» от 2014 г. Основателя ФБК обвинили в том, что он не отмечался в инспекции два раза в месяц, как требовалось.
После своего визита Боррель опубликовал письмо, где охарактеризовал пресс-конференцию по итогам переговоров с главой МИД как организованную в «агрессивном формате», а также упрекнул Москву в нежелании наладить диалог с Брюсселем. Позже он заявил, что использует свои полномочия для инициирования новых санкций в отношении России.