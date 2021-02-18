Спорт
Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
HR
Справочник компаний
Форум
Газета
Политика

Bloomberg назвал возможную цель новых антироссийских санкций ЕС

Ведомости

Новый пакет санкций, которые готовит Евросоюз (ЕС) из-за ситуации вокруг основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; включен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексея Навального, будет направлен против российских чиновников и организаций, которые непосредственно связаны с его делом. Меры вряд ли затронут крупный бизнес, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Подобное решение издание объяснило нежеланием некоторых стран-участниц ЕС полностью «сжигать мосты» с Москвой. Кроме того, существуют опасения, что скандалом воспользуется Китай, чтобы увеличить свое влияние на Россию. 

Договоренности по вопросу введения антироссийских санкций представители государств, входящих в ЕС, могут достичь на встрече 22 февраля. 11 февраля Bloomberg сообщил, что послы ЕС приступили к обсуждению вопроса об антироссийских санкциях и единогласно поддержали данную инициативу. В этом случае, отмечает агентство, возможные ограничительные меры могут быть одобрены уже в марте этого года.

4-6 февраля верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель посетил Москву и встретился с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. В ходе своего визита в Москву европейский политик требовал от российских властей освободить Навального. 2 февраля тот был осужден на 3,5 года колонии общего режима за несоблюдение условий испытательного срока по делу «Ив Роше» от 2014 г. Основателя ФБК обвинили в том, что он не отмечался в инспекции два раза в месяц, как требовалось.

После своего визита Боррель опубликовал письмо, где охарактеризовал пресс-конференцию по итогам переговоров с главой МИД как организованную в «агрессивном формате», а также упрекнул Москву в нежелании наладить диалог с Брюсселем. Позже он заявил, что использует свои полномочия для инициирования новых санкций в отношении России.

Ранее по теме: Лавров заявил о готовности России разорвать отношения с ЕС
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных