Лавров заявил о готовности России разорвать отношения с ЕС
Россия готова разорвать отношения с Евросоюзом, если он введет новые санкции, заявил глава российского МИД Сергей Лавров в интервью Владимиру Соловьеву. Фрагмент интервью опубликован на Youtube-канале дипведомства.
«Мы исходим из того, что мы готовы [разорвать отношения]. Если мы еще раз увидим, как мы уже почувствовали не единожды, что в каких-то областях накладываются санкции, которые создают риски для нашей экономики, в том числе в самых чувствительных сферах — да», — сказал Лавров. Министр отметил, что Россия не хочет «изолироваться от мировой жизхни», но готова к этому.
«Хочешь мира — готовься к войне», — заключил Лавров.
Накануне Reuters со ссылкой на источники сообщило, что Евросоюз может ввести новые санкции в отношении России в течение февраля. Ограничения могут включить запрет на поездки и заморозку активов «союзников президента России Владимира Путина». Санкции, по данным собеседников агентства, будут введены в ответ на заключение под стражу и изменение условного срока на реальный по делу «Ив Роше» основателю Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, включен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексея Навального. О введении адресных санкций в отношении ряда российских должностных лиц ЕС ранее просили соратники Навального.
В то же время санкции против газопровода «Северный поток — 2» не планируются, а Франция и Германия настаивают, чтобы принятые меры не были жесткими, передают собеседники издания.
Информация о возможном введении санкций ЕС в отношении Россию появилась после визита в Москву главы европейской дипломатии Жолзепа Борреля в начале февраля. Он охарактеризовал пресс-конференцию по итогам переговоров с лавровым как организованную в «агрессивном формате», а также упрекнул Москву в нежелании наладить диалог с Брюсселем. Боррель в ходе своего визита требовал от российских властей освободить Навального, который 2 февраля был осужден на 3,5 года колонии общего режима (фактически 2 года и 8 месяцев) за несоблюдение условий испытательного срока по делу «Ив Роше» от 2014 г.