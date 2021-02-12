Лавров заявил о готовности России разорвать отношения с ЕС

Информация о возможном введении санкций ЕС в отношении Россию появилась после визита в Москву главы европейской дипломатии Жолзепа Борреля в начале февраля. Он охарактеризовал пресс-конференцию по итогам переговоров с лавровым как организованную в «агрессивном формате», а также упрекнул Москву в нежелании наладить диалог с Брюсселем. Боррель в ходе своего визита требовал от российских властей освободить Навального, который 2 февраля был осужден на 3,5 года колонии общего режима (фактически 2 года и 8 месяцев) за несоблюдение условий испытательного срока по делу «Ив Роше» от 2014 г.