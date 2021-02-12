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Лавров заявил о готовности России разорвать отношения с ЕС

Ведомости

Россия готова разорвать отношения с Евросоюзом, если он введет новые санкции, заявил глава российского МИД Сергей Лавров в интервью Владимиру Соловьеву. Фрагмент интервью опубликован на Youtube-канале дипведомства.

«Мы исходим из того, что мы готовы [разорвать отношения]. Если мы еще раз увидим, как мы уже почувствовали не единожды, что в каких-то областях накладываются санкции, которые создают риски для нашей экономики, в том числе в самых чувствительных сферах — да», — сказал Лавров. Министр отметил, что Россия не хочет «изолироваться от мировой жизхни», но готова к этому.

«Хочешь мира — готовься к войне», — заключил Лавров.

Накануне Reuters со ссылкой на источники сообщило, что Евросоюз может ввести новые санкции в отношении России в течение февраля. Ограничения могут включить запрет на поездки и заморозку активов «союзников президента России Владимира Путина». Санкции, по данным собеседников агентства, будут введены в ответ на заключение под стражу и изменение условного срока на реальный по делу «Ив Роше» основателю Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, включен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексея Навального. О введении адресных санкций в отношении ряда российских должностных лиц ЕС ранее просили соратники Навального.

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В то же время санкции против газопровода «Северный поток — 2» не планируются, а Франция и Германия настаивают, чтобы принятые меры не были жесткими, передают собеседники издания.

Информация о возможном введении санкций ЕС в отношении Россию появилась после визита в Москву главы европейской дипломатии Жолзепа Борреля в начале февраля. Он охарактеризовал пресс-конференцию по итогам переговоров с лавровым как организованную в «агрессивном формате», а также упрекнул Москву в нежелании наладить диалог с Брюсселем. Боррель в ходе своего визита требовал от российских властей освободить Навального, который 2 февраля был осужден на 3,5 года колонии общего режима (фактически 2 года и 8 месяцев) за несоблюдение условий испытательного срока по делу «Ив Роше» от 2014 г.

Ранее по теме: Евросоюз может ввести новые санкции против России в феврале

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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