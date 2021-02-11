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Евросоюз может ввести новые санкции против России в феврале

Ведомости

Европейский союз может ввести новые персональные санкции против России в феврале, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

«Евросоюз, вероятно, наложит запрет на поездки и заморозит активы союзников президента России Владимира Путина, вероятно, уже в этом месяце», — пишет агентство.

Ограничительные меры будут введены в ответ на заключение под стражу основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, включен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексея Навального. 

Но, как отмечает агентство, Берлин и Париж, вероятно, откажутся от поддержки более жестких мер в отношении Москвы, к которым стремятся некоторые из их европейских союзников. В частности, санкции против газопровода «Северный поток — 2» не планируются. 

Настаивают на введении санкций в отношении России Польша, страны Балтии, Чехия и Румыния, а согласие Франции и Германии означает, что другие члены ЕС вряд ли смогут заблокировать это решение. Оно, по данным Reuters, может быть принято 22 февраля на встрече глав внешнеполитических ведомств стран ЕС.

ЕС задумался о введении новых антироссийских санкций после визита главы европейской дипломатии Жозепа Борреля в Москву 4-6 февраля. Он назвал пресс-конференцию, которая прошла в российской столице при участии министра иностранных дел России Сергея Лаврова, организованной в агрессивном формате. Он также подчеркнул, что Россия не заинтересована в налаживании диалога с ЕС. 

В ходе своего визита в Москву Боррель требовал о российских властей освободить Навального. 2 февраля тот был осужден на 3,5 года колонии общего режима за несоблюдение условий испытательного срока по делу «Ив Роше» от 2014 г. Навального обвинили в том, что он не отмечался в инспекции два раза в месяц, как требовалось.

Ранее по теме: МИД предупредил ЕС об ответных мерах на возможные санкции

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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