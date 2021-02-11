Евросоюз может ввести новые санкции против России в феврале
Европейский союз может ввести новые персональные санкции против России в феврале, сообщает Reuters со ссылкой на источники.
«Евросоюз, вероятно, наложит запрет на поездки и заморозит активы союзников президента России Владимира Путина, вероятно, уже в этом месяце», — пишет агентство.
Ограничительные меры будут введены в ответ на заключение под стражу основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, включен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексея Навального.
Но, как отмечает агентство, Берлин и Париж, вероятно, откажутся от поддержки более жестких мер в отношении Москвы, к которым стремятся некоторые из их европейских союзников. В частности, санкции против газопровода «Северный поток — 2» не планируются.
Настаивают на введении санкций в отношении России Польша, страны Балтии, Чехия и Румыния, а согласие Франции и Германии означает, что другие члены ЕС вряд ли смогут заблокировать это решение. Оно, по данным Reuters, может быть принято 22 февраля на встрече глав внешнеполитических ведомств стран ЕС.
ЕС задумался о введении новых антироссийских санкций после визита главы европейской дипломатии Жозепа Борреля в Москву 4-6 февраля. Он назвал пресс-конференцию, которая прошла в российской столице при участии министра иностранных дел России Сергея Лаврова, организованной в агрессивном формате. Он также подчеркнул, что Россия не заинтересована в налаживании диалога с ЕС.
В ходе своего визита в Москву Боррель требовал о российских властей освободить Навального. 2 февраля тот был осужден на 3,5 года колонии общего режима за несоблюдение условий испытательного срока по делу «Ив Роше» от 2014 г. Навального обвинили в том, что он не отмечался в инспекции два раза в месяц, как требовалось.