МИД предупредил ЕС об ответных мерах на возможные санкции
Если Европейский союз (ЕС) реализует свою инициативу по введению новых санкций в отношении России из-за ситуации вокруг основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; включен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексея Навального, Москва будет вынуждена принять ответные соразмерные шаги, заявила в ходе брифинга официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) РФ Мария Захарова.
«Хочется предостеречь наших ЕСовских партнеров от очередного опрометчивого шага. На него неотвратимо последует соразмерный ответ. Абсолютно недопустимо использовать права человека, ссылаться на демократические принципы в качестве геополитического инструментария», — сказала она.
Захарова подчеркнула, что такой шаг со стороны ЕС будет выглядеть циничным, так как Брюссель сам проводит политику «тотального игнорирования» и нарушает свободу СМИ и права русскоязычного населения в Прибалтике и на Украине. Кроме того, по ее словам, в ЕС жестко подавляются протесты и регулируется информационное пространство.
В то же время Захарова назвала неудивительными новые угрозы санкций со стороны ЕС. Однако она напомнила о неправомерности введения односторонних ограничительных мер в обход Совета безопасности ООН.
Ранее, 9 февраля, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в ходе выступления на пленарной сессии Европейского парламента заявил, что намерен воспользоваться своим правом инициировать введение новых санкций в отношении России. Он отметил тогда, что данный вопрос будет обсуждаться на заседании министров иностранных дел ЕС 22 февраля и на мартовском саммите. Сегодня Bloomberg узнал о том, что послы ЕС приступили у обсуждению вопроса об антироссийских санкциях и единогласно поддержали данную инициативу.
ЕС задумался о введении новых антироссийских санкций после визита Борреля в Москву 4-6 февраля. Глава европейской дипломатии назвал пресс-конференцию, которая прошла в российской столице при участии министра иностранных дел России Сергея Лаврова, организованной в агрессивном формате. Он также подчеркнул, что Россия не заинтересована в налаживании диалога с ЕС.
В ходе своего визита в Москву Боррель требовал о российских властей освободить Навального. 2 февраля тот был осужден на 3,5 года колонии общего режима за несоблюдение условий испытательного срока по делу «Ив Роше» от 2014 г. Навального обвинили в том, что он не отмечался в инспекции два раза в месяц, как требовалось.
С 22 августа 2020 г. по 17 января 2021 г. Навальный находился в клинике Берлина после предполагаемого отравления боевым химическим веществом из группы «Новичок». Из больницы он выписался 23 сентября, а затем, по его словам, продолжал лечиться амбулаторно. Он вернулся в Россию 17 января и сразу был задержан в аэропорту Шереметьево. На следующий день его арестовали. Фактический срок пребывания Навального в тюрьме с учетом отбытого под арестом времени составит 2 года 8 месяцев.