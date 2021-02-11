МИД предупредил ЕС об ответных мерах на возможные санкции

С 22 августа 2020 г. по 17 января 2021 г. Навальный находился в клинике Берлина после предполагаемого отравления боевым химическим веществом из группы «Новичок». Из больницы он выписался 23 сентября, а затем, по его словам, продолжал лечиться амбулаторно. Он вернулся в Россию 17 января и сразу был задержан в аэропорту Шереметьево. На следующий день его арестовали. Фактический срок пребывания Навального в тюрьме с учетом отбытого под арестом времени составит 2 года 8 месяцев.