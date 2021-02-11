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ЕС начал обсуждение новых антироссийских санкций из-за Навального

Ведомости

Послы Европейского союза (ЕС) приступили к обсуждению инициативы о введении новых санкций в отношении России в связи с осуждением на 3,5 года колонии общего режима основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; включен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексея Навального, сообщает Bloomberg со ссылкой на двух дипломатов, знакомых с ходом дела.

По данным агентства, послы обсудили новые меры 10 февраля и ни одно из государств не высказалось против санкций. Официальный представитель ЕС Питер Стано отказался прокомментировать детали беседы, но отметил, что «работа над возможными действиями продолжается».

Ранее, 9 февраля, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в ходе выступления на пленарной сессии Европейского парламента заявил, что намерен воспользоваться своим правом инициировать введение новых санкций в отношении России. Он отметил тогда, что данный вопрос будет обсуждаться на заседании министров иностранных дел ЕС 22 февраля и на мартовском саммите.

ЕС задумался о введении новых антироссийских санкций после визита Борреля в Москву 4-6 февраля. Глава европейской дипломатии назвал пресс-конференцию, которая прошла в российской столице при участии министра иностранных дел России Сергея Лаврова, организованной в агрессивном формате. Он также подчеркнул, что Россия не заинтересована в налаживании диалога с ЕС. 

В ходе своего визита в Москву Боррель требовал о российских властей освободить Навального. 2 февраля тот был осужден на 3,5 года колонии общего режима за несоблюдение условий испытательного срока по делу «Ив Роше» от 2014 г. Навального обвинили в том, что он не отмечался в инспекции два раза в месяц, как требовалось.

Навальный вернулся в Россию 17 января этого года. Сразу по прибытии его задержали в аэропорту Шереметьево, а на следующий день арестовали. Фактический срок пребывания Навального в тюрьме с учетом отбытого под арестом времени составит 2 года 8 месяцев.

Ранее по теме: Боррель допустил введение новых санкций против России

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных