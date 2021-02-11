ЕС начал обсуждение новых антироссийских санкций из-за Навального
Послы Европейского союза (ЕС) приступили к обсуждению инициативы о введении новых санкций в отношении России в связи с осуждением на 3,5 года колонии общего режима основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; включен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексея Навального, сообщает Bloomberg со ссылкой на двух дипломатов, знакомых с ходом дела.
По данным агентства, послы обсудили новые меры 10 февраля и ни одно из государств не высказалось против санкций. Официальный представитель ЕС Питер Стано отказался прокомментировать детали беседы, но отметил, что «работа над возможными действиями продолжается».
Ранее, 9 февраля, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в ходе выступления на пленарной сессии Европейского парламента заявил, что намерен воспользоваться своим правом инициировать введение новых санкций в отношении России. Он отметил тогда, что данный вопрос будет обсуждаться на заседании министров иностранных дел ЕС 22 февраля и на мартовском саммите.
ЕС задумался о введении новых антироссийских санкций после визита Борреля в Москву 4-6 февраля. Глава европейской дипломатии назвал пресс-конференцию, которая прошла в российской столице при участии министра иностранных дел России Сергея Лаврова, организованной в агрессивном формате. Он также подчеркнул, что Россия не заинтересована в налаживании диалога с ЕС.
В ходе своего визита в Москву Боррель требовал о российских властей освободить Навального. 2 февраля тот был осужден на 3,5 года колонии общего режима за несоблюдение условий испытательного срока по делу «Ив Роше» от 2014 г. Навального обвинили в том, что он не отмечался в инспекции два раза в месяц, как требовалось.
Навальный вернулся в Россию 17 января этого года. Сразу по прибытии его задержали в аэропорту Шереметьево, а на следующий день арестовали. Фактический срок пребывания Навального в тюрьме с учетом отбытого под арестом времени составит 2 года 8 месяцев.