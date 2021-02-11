ЕС начал обсуждение новых антироссийских санкций из-за Навального

В ходе своего визита в Москву Боррель требовал о российских властей освободить Навального. 2 февраля тот был осужден на 3,5 года колонии общего режима за несоблюдение условий испытательного срока по делу «Ив Роше» от 2014 г. Навального обвинили в том, что он не отмечался в инспекции два раза в месяц, как требовалось.